В Кении сняли на видео редкого черного леопарда

Биологи из зоопарка Сан-Диего засняли на видео редкого черного леопарда, обитающего в Лайкипие - одном из округов Кении. Об этом сообщает Naked-science.

Раньше о нем рассказывали только местные жители, но теперь появились наглядные доказательства.

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Сотрудник зоопарка Николас Пилфолд отметил, что они долгое время слышали о черных леопардах в Кении, но не имели ни фотографий, подтверждающих это, ни видео.

Для получения доказательств они установили восемь камер, которые покрывали площадь 0,5 квадратных километра. Камеры стояли рядом с водоемами и тропами, по которым часто передвигаются животные.

В результате им удалось поймать в объектив редкого черного леопарда, о котором ученые столько слышали.

1 февраля 2019 года дикий леопард вызвал панику в индийской деревне Ламба в Джаландхаре, штат Пенджаб, напав на местных жителей. Пять человек получили ранения.