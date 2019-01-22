В Китае полиция "арестовала" страуса — видео

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Животное убежало от своих хозяев, испугалось полиции и в панике металось по автодороге. В конце концов, его "арестовали" и вернули владельцам

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На юго-западе Китая, в поселке Гаода, произошло необычное событие: полиция на автодороге "арестовала" страуса, который убежал от своего хозяина. Соответствующее видео опубликовано в YouTube на канале CGTN.

Страус убежал от своего хозяина, испугался сотрудников полиции, которые намеревались его поймать, и начал "разгуливать" прямо по дороге.

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В конце концов, стражи правопорядка поймали животное, посадили его в клетку, а затем вернули владельцу. 

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Теги: КНР, происшествие, страус
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