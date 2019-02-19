В Китае рухнул мост через реку, туристы зависли в воздухе: видео

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Инцидент произошел из-за баловства туристов, которые раскачивали и прыгали на мосту

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В китайской провинции Гуандун обрушился канатный мост с туристами, которые на нем находились. Об этом сообщает телеканал Kaixian.

Мост под туристической группой из шести человек порвался из-за баловства - раскачивали и прыгали на нем. Мост натянут над водоемом на высоте 2,5 метра.

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Туристы не пострадали, так как были в страховочных поясах. Они повисли на страховочном тросе.

Мост закрыли на неопределенный срок. Он является одной из достопримечательностей виллы Бэйгуйюань в районе Яндун города Янцзян.

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Теги: Китай, туристы, видео, мост
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