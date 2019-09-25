В космос летит первый астронавт ОАЭ: трансляция с Байконура

Сегодня, 25 сентября в 16:57 по киевскому времени, на Международную космическую станцию с космодрома Байконур в Казахстане планируется запустить экипаж 61-й экспедиции.

Взлет ракеты Союз-ФГ (последней с украинской авионикой: затем россияне будут запускать полностью "свои" носители) состоится с площадки №1, так называемого Гагаринского старта. Это финальный 70-й запуск Союза-ФГ: ему на смену приходит Союз-2.1а.

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Стыковка с модулем "Звезда" на МКС запланирована в автоматическом режиме сегодня в 22:45 по Киеву, открытие люков - примерно в 00:45.

В состав основного экипажа вошли:

- Олег Скрипочка (командир Союза МС-15, бортинженер МКС-61 и командир МКС-62);

- Джессика Меир (первый бортинженер корабля, бортинженер МКС-61/62);

- Хаззаа аль-Мансури (второй бортинженер корабля, ЭП-19).

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Фото: пресс-служба NASA / Bill Ingalls

Индикаторы невесомости на Союзе МС-15 - игрушка-единорог, которую выбрали дети Скрипочки, а также игрушка-верблюд от аль-Мансури.

Меир родилась в 1977 году в Карибу, штат Мэн, США. Учиталсь в нескольких университетах США и Европы. Ученый в области физиологии и биологии океана. Работала в Космическом центре NASA им. Джонсона в проектах по физиологии человека в период программы Space Shuttle. Имеет лицензию пилота-любителя. Это ее дебютный полет в космос.

Скрипочка родился в 1969 году в семье военнослужащего в Невинномысске Ставропольского края РСФСР. Учился в физмат-школе Запорожья, окончил МГТУ им. Баумана. Участник 25-й и 26-й экспедиций на МКС в 2010—2011 годах, а также 47-й и 48-й в 2016-м. Налет - 331,5 суток, в открытом космосе - более 16,5 ч. Женат, есть дочь и сын. Радиолюбитель с позывным RN3FU.

Аль-Мансури - первый астронавт в истории ОАЭ. Родился в 1983 году в Аль-Ватхбе, Абу-Даби, окончил авиаколледж, имеет степень бакалавра по авиатехнике и военной авиации. Служил в ВВС ОАЭ на F-16 Block 60, принимал участие в боевых учениях вместе с ВВС США. За год подготовки получил более 1400 ч обучения и прошел более 90 курсов. Женат, четверо детей.

Дублирующий экипаж: Томас Маршбёрн (NASA), Султан аль-Неяди (ОАЭ) и Сергей Рыжиков (Роскосмос). Аль-Мансури и аль-Неяди были выбраны представлять страну из 4022 подавших заявки граждан ОАЭ.

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Помимо людей, Союз МС-15 везет также 180 кг груза. Сюда входит: комплект оборудования для внекорабельной деятельности астронавтов NASA, оборудование для аль-Мансури, оборудование Европейского космического агентства, материалы для экспериментов, медико-биологических и геофизических исследований, средства жизнеобеспечения и личные вещи экипажа.

На МКС передадут 10 кг свежих овощей и фруктов.

Сотрудник Роскосмоса на Байконуре делает пассы с веником:

Фото: пресс-служба NASA / Bill Ingalls

Материал о прошлом запуске членов экипажа на МКС доступен здесь. Сейчас на станции работают астронавты NASA Эндрю Морган, Кристина Кох и Ник Хейг, а также астронавт ESA Лука Пармитано и космонавты Александр Скворцов с Алексей Овчинин.

Скрипочка и Меир проведут на борту станции 187 суток. Аль-Мансури вернется на Землю 3 октября вместе с Овчининым и Хейгом.

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