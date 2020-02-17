Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Пабы для ежиков англичане устанавливают в своих садах

Лондонская пивоварня Camden Town Brewery сделала акцию, в рамках которой выпустила домики для ежиков, стилизованные под паб. Об этом сообщается на сайте пивоварни.

Копания предлагала покупателям устанавливать домики в садах: так ежикам будет, где согреться зимой, и, где родить потомство летом.

Смотрите также: В США собака принесла хозяевам из лесу медвежонка: фото, видео

Один мини-паб стоил 50 фунтов стерлингов. К 6 февраля была распродана вся первая партия, и с сайта пивоварни убрали эту позицию. Вторая партия делалась на заказ – люди получат ее к концу месяца.

Все вырученные от продажи домиков деньги, а также часть прибыли от реализации лагера Hells in Hibernation пивоварня передает Британскому сообществу спасения ежей.

Читайте также: Год разлуки. Трогательная встреча астронавта NASA и собаки: видео

Фото, видео: Camden Town Brewery/YouTube

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: пиво, бар, паб, ежик, Camden Town Brewery, The Hibernation Arms
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В Лондоне делают бары для ежиков – фото, видео
В Лондоне делают бары для ежиков – фото, видео
В США создали "браслет тишины". Как он работает: видео
В США создали "браслет тишины". Как он работает: видео
Традиция в Японии. Тысячи мужчин выпили сакэ и разделись - видео
Традиция в Японии. Тысячи мужчин выпили сакэ и разделись - видео
Мнение Рост ВВП замедлился до 1,5%. Это ожидаемо, но поправимо
Бенчмарк для Зеленского: что сделали в Армении после смены власти
Мнение Бенчмарк для Зеленского: что сделали в Армении после смены власти
Рекордная сумма на дороги в 2020-м. Укравтодор назвал цифру
Транспорт Рекордная сумма на дороги в 2020-м. Укравтодор назвал цифру
Популярное
фото/видео
В Лондоне делают бары для ежиков – фото, видео
В Лондоне делают бары для ежиков – фото, видео
Традиция в Японии. Тысячи мужчин выпили сакэ и разделись - видео
Традиция в Японии. Тысячи мужчин выпили сакэ и разделись - видео 10:44
В Броварах пьяный полицейский сбил двух пешеходов: видео, фото
В Броварах пьяный полицейский сбил двух пешеходов: видео, фото 09:25
Бетельгейзе наверняка взорвется. Но позже, считают ученые - видео
Бетельгейзе наверняка взорвется. Но позже, считают ученые - видео 09:24
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 