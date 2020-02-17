В Лондоне делают бары для ежиков – фото, видео

Лондонская пивоварня Camden Town Brewery сделала акцию, в рамках которой выпустила домики для ежиков, стилизованные под паб. Об этом сообщается на сайте пивоварни.

Копания предлагала покупателям устанавливать домики в садах: так ежикам будет, где согреться зимой, и, где родить потомство летом.

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Один мини-паб стоил 50 фунтов стерлингов. К 6 февраля была распродана вся первая партия, и с сайта пивоварни убрали эту позицию. Вторая партия делалась на заказ – люди получат ее к концу месяца.

Все вырученные от продажи домиков деньги, а также часть прибыли от реализации лагера Hells in Hibernation пивоварня передает Британскому сообществу спасения ежей.

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Фото, видео: Camden Town Brewery/YouTube