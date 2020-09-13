В Мексике вновь открыли для посещений древний город Теотиуакан — видео

Древний мексиканский город Теотиуакан снова открыли для туристов после коронавирусного карантина. Видео с первыми посетителями уже выложили в сеть на Youtube.

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Достопримечательность Мексики закрыли для посещений с 20 марта. Теперь же туристы смогут вновь гулять по открытым площадкам старинного города и фотографироваться на фоне пирамид и Дороги мертвых. Музей под открытым небом будет работать каждый день день с 09:00 до 15:00 часов.

По словам директора археологической зоны Теотиуакана Рохелио Риверо Чонг, только за первые два часа в первый день посткарантинного открытия объект посетили более 400 человек.

СПРАВКА. Теотиуакан — древний город в Мексике, расположенный неподалеку от ее столицы. Считается, что во ІІ веке нашей эры он был крупным экономическим региональным центром доколумбовой Америки с населением около 125 000 человек.



К VII веку Теотиуакан оказался заброшенным — ученые допускают, что из-за извержения вулканов начал ухудшаться климат, люди от засухи начали умирать от голода и между ними возник конфликт, который в итоге перерос в вымирание города.



Самые известные места в Теотиуакане — Цитадель, Дорога мертвых, Храм пернатого змея, а также пирамиды Солнца и Луны. Сейчас он является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

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