В Мексике вновь открыли для посещений древний город Теотиуакан — видео

Древний мексиканский город Теотиуакан снова открыли для туристов после коронавирусного карантина. Видео с первыми посетителями уже выложили в сеть на Youtube.
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Достопримечательность Мексики закрыли для посещений с 20 марта. Теперь же туристы смогут вновь гулять по открытым площадкам старинного города и фотографироваться на фоне пирамид и Дороги мертвых. Музей под открытым небом будет работать каждый день день с 09:00 до 15:00 часов.
По словам директора археологической зоны Теотиуакана Рохелио Риверо Чонг, только за первые два часа в первый день посткарантинного открытия объект посетили более 400 человек.
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