Сегодня, 31 октября, в Японии в токийском метро человек в костюме, как у персонажа комиксов Джокера, напал на пассажиров с ножом и поджег вагон. Об этом сообщает Kyodo.
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Нападение произошло вечером в поезде Keio Line в Токио, 10 человек получили ранения, 24-летний подозреваемый задержан.
По словам полицейских, появившаяся ранее информация о том, что в поезде была разлита соляная кислота, не подтвердилась.
Молодой человек напал с ножом на людей в вагоне, а потом устроил пожар. Пассажиры убегали в соседний вагон, а также пытались спастись через окна.
По данным полиции, один пожилой мужчина потерял сознание из-за ножевого ранения, у остальных пострадавших – легкие травмы и отравление дымом.
В сети распространилось видео инцидента, на которых заснят инцидент и то, как полиция арестовывает подозреваемого.
Молодой человек был в костюме, как у Джокера, его волосы окрашены в зеленоватый цвет. Он не оказывал сопротивления полиции – сидел в вагоне и курил.
Как отмечается, это не первое в этом году нападение на людей в метро и на вокзалах Токио.
В августе в метро человек разбрызгал серную кислоту – пострадали двое пассажиров.
Во время Олимпийских игр в пригородном поезде Odakyu Electric Railway в Токио пассажир с ножом ранил несколько человек.
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