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В метро Токио человек в костюме Джокера напал на людей с ножом и поджег вагон: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2021, 19:11
Спасатели возле станции метро в Токио (Фото: EPA-EFE/JIJI PRESS)
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Сегодня, 31 октября, в Японии в токийском метро человек в костюме, как у персонажа комиксов Джокера, напал на пассажиров с ножом и поджег вагон. Об этом сообщает Kyodo.

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Нападение произошло вечером в поезде Keio Line в Токио, 10 человек получили ранения, 24-летний подозреваемый задержан. 

По словам полицейских, появившаяся ранее информация о том, что в поезде была разлита соляная кислота, не подтвердилась.

Молодой человек напал с ножом на людей в вагоне, а потом устроил пожар. Пассажиры убегали в соседний вагон, а также пытались спастись через окна.

По данным полиции, один пожилой мужчина потерял сознание из-за ножевого ранения, у остальных пострадавших – легкие травмы и отравление дымом.

В сети распространилось видео инцидента, на которых заснят инцидент и то, как полиция арестовывает подозреваемого.

Молодой человек был в костюме, как у Джокера, его волосы окрашены в зеленоватый цвет. Он не оказывал сопротивления полиции – сидел в вагоне и курил.

Как отмечается, это не первое в этом году нападение на людей в метро и на вокзалах Токио.

В августе в метро человек разбрызгал серную кислоту – пострадали двое пассажиров.

Во время Олимпийских игр в пригородном поезде Odakyu Electric Railway в Токио пассажир с ножом ранил несколько человек. 

СПРАВКА. Самый страшный теракт в метро Японии произошел 20 марта 1995 года. Тогда адепты секты Аум Синрикё распылили на двух станциях отравляющий газ зарин. По разным данным, тогда погибли от 10 до 27 человек, более 5000 получили отравления различной степени тяжести.
Наталия Медведева
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Джокер метро нападение Токио
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