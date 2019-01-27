В Нидерландах модный показ прервали из-за угрозы взрыва: видео

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Во время Black Fashion Week поступило сообщении о минировании отеля

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В Нидерландах прервали модный показ из-за сообщения о минировании здания отеля возле аэропорта Роттердам/Гаага, где происходило мероприятие. Людей эвакуировали. Об этом сообщает NOS.

"Показ мод проходил в отеле Wings во время Black Fashion Week. Во время него поступило предупреждение о бомбе. Гости отеля и посетители модного показа были переведены в безопасное место в соседнем отеле", - сказано в сообщении.

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Один из посетителей рассказал, что спустя полчаса после начала показа ведущий объявил, что все должны выйти на улицу. Вскоре прозвучала пожарная сирена.

Отмечается, что эвакуировали около 250 участников мероприятия.

К отелю выехали полицейские, пожарные, машины скорой помощи и служба по ликвидации взрывчатых веществ. Кинологи с собаками искали в отеле взрывчатку, но так ничего и не нашли.

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Теги: гаага, нидерланды, взрывчатка, бомба, роттердам, Модный показ, Black Fashion Week., Wings
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