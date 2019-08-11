В Нидерландах обрушилась крыша стадиона: видео

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В результате инцидента пострадавших нет

В городе Алкмар обвалилась часть крыши стадиона, где 15 августа должен был состояться матч в рамках Лиги Европы между местным клубом "АЗ" и ФК "Мариуполь". Об этом сообщает NOS.

Часть крыши упала во время урагана, никто не пострадал.

"Эта ситуация стала для нас полной неожиданностью, пока мы оцениваем ущерб",  - сказал генеральный директор клуба АЗ Роберт Енхоорн.

2 июня 2019 года в результате обвала крыши сцены во время рок-фестиваля Kozak Fest в Днепропетровской области погиб один человек. Погибший входил в группу монтажа сцены. Две женщины получили травмы в виде переломов.

Открыто уголовное производство по 1 ч. ст. 115 с пометкой "несчастный случай".

Видео: BeatFM BeatTV Heiloo

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Теги: нидерланды, стадион, крыша, матч, ФК "Мариуполь", видео
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