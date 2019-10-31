В Пакистане в поезде взорвался газ: сгорели десятки людей - видео

В пакистанской провинции Пенджаб около города Лякватпур предположительно из-за взрыва газового баллона у одного из пассажиров на ходу загорелся пассажирский поезд. Об этом сообщает Geo TV.

По состоянию на 08:00 утра 31 октября подтверждена гибель уже 65 человек.

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Пламя быстро распространилось на три вагона, которые выгорели дотла.

Спасатели уточняют, что некоторые смерти - из-за попыток людей спастись: они выпрыгивали из горящих вагонов на обочину и получали при падении летальные травмы.

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По другим данным, причиной пожара могло стать воспламенение газовых горелок для разогрева еды.

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