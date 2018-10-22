В РФ на съемках фильма о войне танк раздавил каскадера - видео

Каскадер скончался по дороге в больницу

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22 октября в России на съемках военного пропагандистского фильма "Ильинские рубежи" погиб 31-летний каскадер Олег Шелкин. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

"По сценарию танк должен был остановиться на расстоянии около трех метров от каскадера, но не остановился и совершил наезд. Пострадавший скончался по дороге в больницу", - сообщили в СК РФ.

ЧП произошло на съемочной площадке в городе Медынь Калужской области на территории недействующего аэродрома. В съемке сцены участвовали два танка. В военной драме задействованы машины из Музея военной и автомобильной техники УГМК.

Фильм рассказывает об обороне Москвы во время Второй мировой войны. Главные роли в кинофильме сыграют Сергей Безруков и Алексей Гуськов.

23 августа в российском Курске после военного парада перевернулся танк Т-34.