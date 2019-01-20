В Северной Ирландии взорвалось начиненное взрывчаткой авто: видео

Сегодня в ирландском городе Лондондерри произошел теракт: у здания суда взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой. Об этом пишет Би-би-си.

Полиция уже задержала четверых подозреваемых: двум из них около 20-ти лет, остальным - 34 и 42 года соответственно.

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По данным правоохранительных органов Ирландии, за терактом может стоять группировка New IRA.

Отмечается, что в результате взрыва никто не пострадал. Жителей прилегающих к улице отелей эвакуировали.

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