В Сирии военные США вытеснили с дороги броневик армии РФ: видео

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В результате инцидента между военными США и РФ едва не сбили человека

В северо-восточной части Сирии автомобиль американских военных вытеснил с дороги машину российской армии. Об этом сообщает Daily Sabah.

На видео видно, как бронеавтомобиль США начинает подрезать машину РФ, когда та пошла на обгон с правой стороны. Последствия инцидента остаются неизвестными.

Видео снял местный житель, сообщив, что инцидент произошел в районе Эль-Камышлы, который находится очень близко к турецкой границе. Управление городом в основном перешло к силам президента Башара Асада, однако в городе также присутствуют курдские ополченцы из YPG.

Видео: WarLeaks - Military Blog/YouTube

  • 21 октября 2019 года военные США вышли из северо-восточных сирийских районов в Ирак по приказу президента США Дональда Трампа, что дало старт вторжению войск Турции на курдские территории в Сирии.
  • Курды забросали овощами отходящие подразделения американских военных: видео. 
  • Вчера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Сирии начать военную операцию "в любой момент". 
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Теги: войска РФ, войска США, Сирия, Эль-Камышлы, броневик
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