В Сирии военные США вытеснили с дороги броневик армии РФ: видео

В северо-восточной части Сирии автомобиль американских военных вытеснил с дороги машину российской армии. Об этом сообщает Daily Sabah.

На видео видно, как бронеавтомобиль США начинает подрезать машину РФ, когда та пошла на обгон с правой стороны. Последствия инцидента остаются неизвестными.

Видео снял местный житель, сообщив, что инцидент произошел в районе Эль-Камышлы, который находится очень близко к турецкой границе. Управление городом в основном перешло к силам президента Башара Асада, однако в городе также присутствуют курдские ополченцы из YPG.

Видео: WarLeaks - Military Blog/YouTube