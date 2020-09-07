В США коза забралась в автомобиль полиции и съела служебные документы — видео

В сети на Youtube опубликовали видео из штата Джорджия, США, которое быстро стало вирусным. На нем коза, воспользовавшись отсутствием водителя в полицейской машине, забралась в салон и начала есть важные служебные документы.

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Вначале помощница шерифа вышла из машины, а когда вернулась — в ее служебном автомобиле уже находилась коза, которая пережевывала оставленные там бумаги. Женщине удалось вытолкнуть животное из салона, но в отместку коза боднула ее рогами.

Весь инцидент был снят на нагрудный регистратор самой полицейской. По ее словам, она не стала закрывать машину, так как приехала с проверкой в один из местных домов и опасалась, что там окажутся агрессивные собаки, от которых придется убегать. После проверки выяснилось, что козе удалось съесть только часть документов.

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