В США рэпер спел о том, как незаконно получил $1,2 млн. Его задержала полиция: видео

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Музыкант Nuke Bizzle в реальной жизни реализовал мошенническую схему, описанную им в песне

Правоохранители США задержали рэп-певца, который хвастался незаконным обогащением за счет программы помощи по безработице во время эпидемии коронавируса. Об этом сообщает сайт Министерства юстиции США.

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Как отмечается, музыкант в реальной жизни реализовал схему, описанную им в песне.

Он незаконно подал множество заявок на получение пособия по безработице на общую сумму более чем $1,2 млн. При этом рэпер использовал похищенные персональные данные.

Рэпер Nuke Bizzle, чье настоящее имя Фонтрелл Антонио Бейнс, в песне EDD хвастался, что подает многочисленные заявки на помощь и получает наличные.

"Бейнс получил и использовал дебитные карточки с переведенными на них средствами, которыми управляет Департамент развития занятости Калифорнии (EDD). Эти дебитные карточки были выданы на имя третьих лиц, в том числе жертв кражи личных данных. В заявках представленных для получения этих карточек указывались адреса, к которым Бэйнс имел доступ", – отмечает Минюста США.

Правоохранители заявляют, что рэпер получил не менее 92 карточек, на которые в общей сложности было переведено $1,2 млн.

Сообщается, что Nuke Bizzle и его друзья успели снять и частично потратить более $700 000.

В случае признания подозреваемого виновным, сообщает правительство США, ему грозит 22 года заключения.

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Теги: музыка, сюр, рэпер, мошенничество
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