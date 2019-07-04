В США случайно нашли кадры высадки на Луну в 1969-м: видео

В Лос-Анжелесе американец Гэри Джордж, бывший стажер NASA обнаружил, что является владельцем пленки, на которой запечатлена высадка астронавтов на Луну в 1969 году, сообщает Fox News.

Мужчина купил пленки еще в молодости, в 1976-м. Тогда NASA испытывало нехватку средств и старалось экономить. Из-за этого оно регулярно проводило распродажи ненужного или списанного оборудования. В одном из таких аукционов и принял участие Гэри Джордж. За 217 долларов он купил более тысячи бобин с кинопленкой, на которой, предположительно, были рабочие материалы NASA или его контрагентов.

Сейчас пленки выставлены на аукционе Sotheby's и могут быть проданы за $2 млн. Торги пройдут 20 июля.

Фото: Sotheby's

Сами записи Джорджу не были нужны: он рассчитывал продать пленку телеканалам, чтобы те могли использовать ее повторно, записав поверх свои материалы. Однако он смог продать не все пленки - бобины сменили видеокассеты, и оказалось, что устаревшее оборудование никому не нужно. Оставшиеся пленки долгие годы лежали без дела у мужчины в машине, пишет Настоящее время.

Как утверждается, на трех из них стоит маркировка "Apollo 11 EVA": именно такой аббревиатурой в NASA обозначали лунную программу. На них оказалась оригинальная съемка высадки американских астронавтов на Луну 20 июля 1969 года.

Уточняется, что все эти годы в NASA записи считались утерянными: официально агентство призналось в этом в 2006 году, заявив, что оригиналы "лунных съемок" пропали из-за недосмотра.

Невозможность предъявить оригинал съемки лунной высадки в свое время породила множество конспирологических теорий, в частности, что американские астронавты с корабля "Аполлон-11" на самом деле никогда не были в космосе, а вся "высадка" была срежиссирована и снята в павильонах Голливуда.

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