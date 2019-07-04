Фейерверк длиною в 170 лет. Hubble снял вспышку звезды: видео

Космический телескоп Hubble запечатлел "звездный фейерверк" – выброс со стороны сверхмассивной звезды, небесную вспышку, в результате которой образовались два шара из космической пыли, газа и других объектов, сообщает NASA.

Взрыв звезды под названием Eta Carinae впервые произошло более 170 лет назад, в 1840-х, и она оставалась второй по яркости звездой ночного неба на протяжении более чем десяти лет. Звезда была настолько яркой, что какое-то время служила указателем для моряков.

Eta Carinae находится на расстоянии 7500 световых лет.

Несмотря на то, что звезда уже почти угасла и ее трудно увидеть невооруженным глазом, фейерверк еще не закончился.

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3 июля сообщалось, что аэрокосмическое управление США выбрало еще 12 научных и технологических аппаратов/инструментов для воплощения в реальности новой лунной программы "Артемида", чтобы уже в 2024 году отправить на спутник Земли очередных астронавтов.

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