В США снова громят магазины после убийства полицией афроамериканца – видео

В США вспыхнули протесты после убийства полицейскими в Филадельфии психически нездорового афроамериканца Уолтера Уоллеса. В городе громили магазины, были поджоги и столкновения с полицией, сообщает The Washington Post.

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В понедельник Уоллес был застрелен полицейскими, которые приехали на вызов о вооруженном человеке, пишут в издании. Адвокат родственников погибшего сказал AP, что родственник был психически нездоров – и его близкие вызывали медиков, а не полицию.

Отмечается, что после того, как появилось видео инцидента в обществе стал вопрос, почему офицеры несколько раз стреляли в явно психически нездорового человека, а не попытались применить электрошокер.

После инцидента уже две ночи подряд проходят протесты, пишет WP. В понедельник в Западной Филадельфии были мятежи, мародерство, погромы магазинов и поджоги. Ранены 30 полицейских, арестован 91 человек.

"Мы здесь, чтобы уничтожить систему, которая должна уничтожить нас. Они застрелили этого человека, чтобы убить его. Четырнадцать раз", – сказал афроамериканец Микал Вудс из Западной Филадельфии.

После беспорядков губернатор Пенсильвании Том Вольф уполномочил Национальную гвардию развернуть войска, чтобы помочь полиции. Во вторник протестующие снова столкнулись с полицией, но силовики заняли более жесткую позицию, разгоняли агрессивные группы и задерживали людей.

New York Daily News также пишет, что протесты были и в Нью-Йорке, в районе Бруклин. Демонстранты разбили окна в нескольких магазинах, зажгли костры и нарисовали граффити на полицейском фургоне. Полиция арестовала около 30 человек, прежде чем протесты в основном прекратились.

25 мая в американском Миннеаполисе вспыхнули протесты: людей возмутила смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией.

Позже протесты распространились по всему миру, периодически они перерастали в погромы и сопровождались мародерством. Появилось движение Black Lives Matter (Черные жизни важны).

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