Протесты в США. Сотни людей провели Джорджа Флойда в последний путь – видео

Сотни людей пришли в Северо-центральный университет Миннеаполиса на церемонию прощания с убитым полицейскими Джорджем Флойдом. Об этом сообщает BBC News.

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Участники церемонии молчали восемь минут и 46 секунд, чтобы почтить память погибшего. Именно столько времени продержал колено на шее Флойда полицейский Дерек Шовен.

На церемонии также присутствовали члены семьи Флойда и знаменитости. В частности, проститься с мужчиной пришли губернатор Миннесоты Тим Уолз, сенатор Миннесоты и экс-претендент в кандидаты на выборы президента США от Демократической партии Эми Клобушар.

Известный адвокат и правозащитник Бенджамин Крамп заявил, что Флойда "убила не пандемия коронавируса, а пандемия расизма и дискриминации". Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей не смог сдержать слез, преклонив колено у гроба погибшего, уточняет New York Post.

Видео - Black Truth/YouTube

"Мы не перестанем (протестовать, - ред.). Мы будем продолжать, пока не изменим всю систему правосудия. То, что случилось с Флойдом, происходит каждый день в этой стране, в сфере образования, в сфере здравоохранения и во всех сферах американской жизни. Нам пора встать во имя Джорджа и сказать: "Сними колено с шеи", - сказал преподобный Эл Шарптон, священник, политик и активист за права чернокожих.

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