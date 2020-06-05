Протесты в США. Сотни людей провели Джорджа Флойда в последний путь – видео

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На церемонии прощания с убитым полицейскими Флойдом присутствовали и знаменитые политики. Мэр Миннеаполиса не смог сдержать слез

Сотни людей пришли в Северо-центральный университет Миннеаполиса на церемонию прощания с убитым полицейскими Джорджем Флойдом. Об этом сообщает BBC News.

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Участники церемонии молчали восемь минут и 46 секунд, чтобы почтить память погибшего. Именно столько времени продержал колено на шее Флойда полицейский Дерек Шовен.

На церемонии также присутствовали члены семьи Флойда и знаменитости. В частности, проститься с мужчиной пришли губернатор Миннесоты Тим Уолз, сенатор Миннесоты и экс-претендент в кандидаты на выборы президента США от Демократической партии Эми Клобушар.

Известный адвокат и правозащитник Бенджамин Крамп заявил, что Флойда "убила не пандемия коронавируса, а пандемия расизма и дискриминации". Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей не смог сдержать слез, преклонив колено у гроба погибшего, уточняет New York Post.

Видео - Black Truth/YouTube

"Мы не перестанем (протестовать, - ред.). Мы будем продолжать, пока не изменим всю систему правосудия. То, что случилось с Флойдом, происходит каждый день в этой стране, в сфере образования, в сфере здравоохранения и во всех сферах американской жизни. Нам пора встать во имя Джорджа и сказать: "Сними колено с шеи", - сказал преподобный Эл Шарптон, священник, политик и активист за права чернокожих.

  • 25 мая в американском Миннеаполисе вспыхнули протесты: людей возмутила смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией. На получившем широкую огласку видео белый полицейский сдавливает коленом шею лежащего на земле афроамериканца, он продолжает это делать даже после того, как мужчина говорит, что ему трудно дышать. В ночь с 28 на 29 мая протесты переросли в погромы.
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  • Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо призвал людей не ставить знак равенства между протестующими и мародерами. 
  • Уже бывший сотрудник полиции Миннеаполиса Дерек Шовен, который сдавливал коленом шею Флойда, обвинен в убийстве второй степени - ему грозит до 40 лет тюрьмы. Троих других полицейских, находившихся с ним, обвинили в пособничестве и подстрекательстве.

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Теги: США, протесты, похороны, прощание, миннеаполис, джордж флойд
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