В Тайване воздушный змей унес трехлетного ребенка в небо — видео

Сегодня в Тайване проходил фестиваль воздушных шаров. Во время запуска гигантских воздушных змеев один из них унес в небо трехлетнюю девочку, сообщает New York Times.
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Сообщается, что во время запуска ребенок запутался в тросах и не смог самостоятельно выбраться из них. Воздушный змей поднял девочку на пять-десять метров от земли.
После того, как порывы ветра стихли, змей немного опустился вниз, где посетители фестиваля смогли ухватить трос и спасти ребенка.
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