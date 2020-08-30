В Тайване воздушный змей унес трехлетного ребенка в небо — видео

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Благодаря тому, что ветер постепенно стих, происшествие в итоге закончилось благополучно

Сегодня в Тайване проходил фестиваль воздушных шаров. Во время запуска гигантских воздушных змеев один из них унес в небо трехлетнюю девочку, сообщает New York Times.

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Сообщается, что во время запуска ребенок запутался в тросах и не смог самостоятельно выбраться из них. Воздушный змей поднял девочку на пять-десять метров от земли. 

После того, как порывы ветра стихли, змей немного опустился вниз, где посетители фестиваля смогли ухватить трос и спасти ребенка.

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Теги: ребенок, видео, тайвань, воздушный змей
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