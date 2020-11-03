В Турции затонул катер с туристами: есть погибший – видео

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Катер затонул у пещеры Дамлаташ неподалеку Аланьи, провинция Анталья

В Турции, неподалеку от Аланьи в провинции Анталья, затонул экскурсионный катер с туристами. Об этом сообщает Haber Turk.

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Отмечается, что катер Baba Selavi затонул в Средиземном море у пещеры Дамлаташ.

Сначала сообщалось, что на борту были 33 человека, люди карабкались на скалы, один из них пропал без вести. Позже в береговой охране заявили, что спасли 37 человек и нашли один труп.

Других деталей инцидента пока нет, новость будет дополняться.

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Теги: Турция, туристы, катер, анталья, аланья, средизменое море, дамлаташ
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