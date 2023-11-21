Южная Корея, вероятно, запустила ракету с разведывательным спутником. В Японии, в частности для южной префектуры Окинавы, раздается воздушная тревога, правительство страны призвало людей пройти в укрытие. Об этом сообщает Kyodo News.

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По информации южнокорейских военных, Северная Корея запустила военный разведывательный спутник в сторону Японии.

Из-за экстренной системы оповещения J-Alert японское правительство призвало людей спрятаться в укрытиях или в метро. О ракете какого типа идет речь – неизвестно.

Япония и Южная Корея заявили, что это может быть третья попытка Северной Кореи вывести на орбиту спутник-шпион вопреки резолюциям Совета Безопасности ООН.

31 мая 2023 года Северная Корея произвела неудачный запуск спутника-шпиона: ракета-носитель и полезная нагрузка упали в море.

23 августа правительство КНДР объявило, что попытается запустить еще один спутник после потери военного спутника в мае.

Впоследствии стало известно, что Северная Корея с помощью России может предпринять третью попытку запуска шпионского спутника в ноябре.

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