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У Японії лунає повітряна тривога. Влада каже про запуск ракети з КНДР – відео видео

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21.11.2023, 16:23
Відео: Twitter\X
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Північна Корея, імовірно, запустила ракету з розвідувальним супутником. У Японії, зокрема для південної префектури Окінави, лунає повітряна тривога, уряд країни закликав людей пройти в укриття. Про це повідомляє Kyodo News.

За інформацією південнокорейських військових, Північна Корея запустила військовий розвідувальний супутник у бік Японії.

Через екстрену систему сповіщення J-Alert японський уряд закликав людей сховатися в укриттях або у метро. Про ракету якого типу йдеться – невідомо.

Японія і Південна Корея заявили, що це може бути третя спроба Північної Кореї вивести на орбіту супутник-шпигун усупереч резолюціям Ради Безпеки ООН.

  • 31 травня 2023 року Північна Корея провела невдалий запуск супутника-шпигуна: ракета-носій і корисне навантаження впали в море.
  • 23 серпня уряд КНДР оголосив, що спробує запустити ще один супутник після втрати військового супутника у травні.
  • Згодом стало відомо, що Північна Корея за допомогою Росії може зробити третю спробу запуску шпигунського супутника в листопаді.

Читайте також: До Південної Кореї прибув атомний авіаносець США Carl Vinson. Причина — ядерні загрози КНДР: фото

Мілана Головань
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ракетаПівнічна Кореяяпоніяповітряна тривога

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