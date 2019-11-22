Cегодня вечером, в 23:08 по киевскому времени, 51-метровая и 780-тонная ракета-носитель тяжелого класса Аriane 5 ЕСА должна стартовать с космодрома Куру в Южной Америке с двумя спутниками общей массой 10 495 кг. Во Французской Гвиане в это время будет 18:08 вечера.

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Спутник связи TIBA-1 (5640 кг) на платформе Eurostar E3000 выводится на орбиту по заказу правительства Египта. Аппарат мощностью более 9 кВт рассчитан на 15 лет "жизни" и может использоваться в том числе военными. Он уплывет в космос первым.

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Inmarsat-5 F5 (4007 кг) с ценником около $130 млн построен на шине Spacebus-4000B2. Заказчик — международная компания спутниковой связи Inmarsat — использует современный аппарат для повышения пропускной способность группировки спутников в Европе и на Ближнем Востоке. Отведенное ему время — 16 лет.

Спутники традиционно привезли на украинском самолете:

Вся подробная информация о запуске и полезной нагрузке доступна здесь, о ракете — в конце материала здесь.

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