Видео-симуляция уничтожения спутника Индии: в NASA встревожены

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В конце марта Индия испытала новое оружие, сбив баллистической ракетой спутник на низкой околоземной орбите. Образовалась туча опасного мусора.

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После испытания Индией противоспутникого оружия риск, что Международная космическая станция столкнется с обломками уничтоженного ракетой аппарата, вырос примерно на 44%. Такую цифру озвучил директор Аэрокосмического управления США Джеймс Брайденстайн, выступая в штаб-квартире NASA в Вашингтоне.

Всего, по его словам, Индия создала мусорное облако из 6500 частиц более 5 мм. Разрушенный спутник весил около 740 кг и столкнулся с ракетой на общей скорости около 9,8 км/с на высоте 282 км над Землей.

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Брайденстайн говорит, что "ужаснулся", когда узнал от специалистов, что около двух дюжин обломков размерами от 10 см и больше пролетят выше орбиты МКС. Он утверждает, что в облаке мусора из 400 крупных фрагментов можно отследить не более 60-ти.

Директор NASA говорит, что профильные ведомства сейчас пытаются максимально тщательно засечь облако обломков и отдельные фрагменты, чтобы максимально просчитать риски загрязнения околоземного пространства.

В случае прямой угрозы столкновения NASA и Роскосмос могут поднимать или опускать высоту орбиты МКС, но, добавил Брайденстайн, сейчас риск невелик.

Видео: Analytical Graphics, Inc.

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Теги: спутник, nasa, Индия, космос, мкс, тревога
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