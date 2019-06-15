Во время авиашоу в Польше упал самолет: видео

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Пилот погиб

В Польше в городе Плоцке во время авиашоу упал в реку и разбился самолет Як-52. В результате катастрофы погиб пилот. Об этом сообщает Польское радио.

"Як-52 упал в воду во время выполнения фигуры высшего пилотажа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пилот прибыл на авиашоу из Германии.

Трагедия произошла около 11-ти утра - менее чем через час после открытия авиашоу.

После катастрофы авиашоу приостановили на несколько часов, а затем организаторы будут решать, продолжать его или нет.

Спасательные службы уже вытащили разбитый самолет из реки.

На месте работают представители Государственной комиссии расследования авиакатастроф.

10 июня в центре Манхеттена в Нью-Йорке вертолет упал на крышу 54-этажного здания и загорелся. 

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Теги: польша, авиашоу, авиакатастрофа
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