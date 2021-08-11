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"Я тебе намордник отправлю, свинья". Скандал между Россией и Азербайджаном: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2021, 22:43
Исхандияр Вахабзаде (Скриншот видео)
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Между Россией и Азербайджаном разгорелся скандал, который начался из-за высказываний об азербайджанском государстве лидера ЛДПР Владимира Жириновского и продолжился после ответа экс-посла Исфандияра Вахабзаде, в котором он назвал российского политика "свиньей".

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Жириновский заявил, что в Азербайджане царит диктатура, его территорию в свое время иранский шах подарил российской империи, а Нагорному Карабаху нужно придать международный статус или присоединить его к России.

В связи с этим в Баку вызвали поверенного в делах посольства РФ и вручили ему ноту протеста. 

На что Жириновский заявил о своей свободе слова и сказал, что "они… живут за счет русского народа".

Бывший посол Азербайджана в Беларуси, Молдове и Пакистане Исфандияр Вахабзаде записал видеообращение к Жириновскому, в котором назвал его "жирной свиньей" и "старым ослом", заявив, что сам политик и его нация "воняют как свинья".

"Мы отправляем вам икру, рыбу… В этом месяце я тебе отправлю знаешь что? Намордник. Если у вас там дорого стоит намордник, я за свой счет куплю намордник, чтобы тебе надели на твою пасть", – сказал Вахабзаде.

МИД Азербайджана отказался комментировать высказывания Вахабзаде, поскольку он у них не работает и не представляет органы государственной власти.

Жириновский потребовал открыть против Вахабзаде уголовное дело.

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Азербайджан владимир жириновский исфандияр вахабзаде
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