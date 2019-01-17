Япония запускает ракету Epsilon с аппаратом для звездопада: стрим

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Один из спутников, который находится сейчас в грузовом отсеке ракеты, весной 2020 года устроит над Хиросимой искусственный метеорный дождь

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Завтра, в 02:50 ночи по Киеву, откроется девятиминутное окно для запуска японской ракеты легкого класса Epsilon с небольшими спутниками в рамках первой демонстрационной миссии Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

Старт состоится на площадке LP-Mu космического центра Утиноура на побережье Тихого океана около города Кимоцуки в префектуре Кагосима. В Японии в это время будет утро — запуск на фоне леса и океана должен выглядеть впечатляюще.

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С осени 2013 года это лишь четвертый запуск "Эпсилона".

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Основной груз на борту — японский спутник RAPIS 1 габаритами с куб стороной 1 м и весом 235 кг, предназначенный для тестирования на солнечно-синхронной орбите (500±20 км) новых технологий.

Среди прочих задач RAPIS 1 испытает новый механизм развертывания и работы солнечных панелей. Спроектирован и собран компанией Axelspace.

Второй по габаритам спутник на борту — японский ALE 1 (Astro Live Experiences 1). Он устроит с орбиты искусственный метеорный поток. Аппарат стоимостью $3 млн, размерами 80х60 см и весом около 68 кг, несет до 400 металлических шариков, которым суждено стать метеорами.

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Также выведут два 50-килограммовых спутника: вьетнамский MicroDragon и японский Hodoyoshi 2 / RISESat.

Первый размером 50х50х50 см — аппарат для мониторинга прибрежных районов для оценки качества воды, навигации по косякам рыбы, предотвращения последствий стихийных бедствий и других промышленных задач. Фото с этого спутника дистанционного зондирования Земли заказчик получит в течение 6-12 ч после съемки.

Второй — спутник для наблюдения Земли с разрешением до 5 м на пиксель и тестирования новых технологий благодаря приборам из США, ФРГ, Вьетнама, Швеции, Чехии, Тайваня и Венгрии (всего 10 кг аппаратуры).

"Здесь был я" (фото — JAXA):

Помимо этого, на борту: 4-килограммовый японский OrigamiSat 1 (мембранные структуры в космосе), 2-килограммовый сингапурско-японский AOBA-VELOX 4 (анализ телеметрии, наблюдение за лунным горизонтом) и килограммовый японский NEXUS (любительская спутниковая связь).

Ракета

Эпсилон — японская трехступенчатая твердотопливная ракета-носитель легкого класса, разработанная и собраннная JAXA и IHI Corporation для выведения в космос небольших научных зондов. Стоимость запуска — $38 млн.

Фото: JAXA

Масса - 91 т, высота - 24,4 м. Ракета позволяла вывести на низкую околоземную орбиту до 1200 кг, а при добавлении 4-й ступени — до 450 кг на ССО высотой 500 км.

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Теги: наука, космос, запуск, ракета, трансляция, jaxa, epsilon, RAPIS 1
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