Иран запустил спутник: "Послание" до орбиты не долетело — видео

Сегодня ночью, 15 января, Иран неудачно произвел запуск спутника "Паям" ("Послание"): стокилограммовый аппарат не удалось вывести на запланированную орбиту. Об этом со ссылкой на главу Минтехнологий Джавада Джахроми пишет агентство Reuters.

На ракете-носителе легкого класса Simorgh успешно отработали две ступени, однако на третьем этапе аппарат не достиг скорости, достаточной для выхода на целевую орбиту на высоте 500 км. Там зонд должен был оставаться три следующие года.

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"Паям" был разработан и собран в технологическом университета им. Амира Кабира.

"Мы не остановимся. Именно в таких обстоятельствах мы, иранцы, отличаемся от других людей по духу и храбрости", - заявил Джахроми.

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В следующий раз Иран попытается вывести спутник "Дусти" — это, как и "Паям", зонд дистанционного мониторинга поверхности Земли.

Иран стал страной со своими аппаратами в космосе еще в 2005 году, когда при помощи России запустил "Сина-1". Первый спутник полностью иранского производства "Омид" попал на орбиту 10 лет назад.

Вашингтон резко против космических пусков Ирана, где применяются технологии баллистических ракет, и грозит за них санкциями. В Тегеране же говорят, что эта активность не нарушает резолюции ООН.

Видео: ali javid