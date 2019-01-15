"Звезда за полет": на капсуле SpaceX рисуют картинку МКС — фото

Dragon отчалил (фото — twitter.com/Astro_DavidS)

Компания SpaceX показала фотографию выловленной вчера в Тихом океане у берегов Мексики спускаемой капсулы космического корабля Dragon, который уже дважды летал на орбитальную станцию, в последний раз пробыв там около пяти недель.

Маневр со спуском с орбиты был задержан с 10 января до 13-го из-за плохих погодных условий в предполагаемом месте приводнения.

Реклама

Как сообщили в пресс-службе компании, они впервые спускали капсулу из космоса и вылавливали ее из океана в ночных условиях.

Стилизованное изображение МКС на борту Dragon обозначает, что этот корабль уже летал на станцию — было это в 2017 году. Если капсулу используют снова, на ее стенке появится еще одно изображение МКС.

Нажмите, чтобы рассмотреть крупную картинку:

Этот грузовик в рамках миссии снабжения CRS-16 стартовал 5 декабря на ракете Falcon 9. В тот день SpaceX не удалось вернуть на сушу первую ступень ракеты: из-за неполадки автоматика увела ее в сторону океана и приводнила на мелководье.

В настоящее время только Dragon является космическим грузовиком многоразового использования. Остальные - российский, японский, другой американский - просто забивают на МКС мусором, отстыковывают, сводят с орбиты, сжигают в атмосфере и топят обломки в океане.

Сейчас к орбитальному комплексу остаются пристыкованными еще четыре грузовика разных стран.

Смотрите также: Первый запуск ракеты SpaceX в новом году — утренний: видео

Следующая миссия SpaceX на МКС будет для компании Илона Маска первой с использованием пилотируемой версии корабля - Crew Dragon. Если шатдаун в США не затянется, она состоится в феврале.

Дебютный полет "Крю Дрэгон" в рамках миссии SpaceX DM-1 пройдет в беспилотном режиме.

Crew Dragon установлен на ракету:

Фото: пресс-служба SpaceX

Смотрите также: Ракета Starship на тест-площадке в Техасе: видео с дрона и фото