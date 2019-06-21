Замглавы МИД Британии напал на активистку Greenpeace: видео

Заместитель министра иностранных дел Великобритании Марк Филд напал на активистку Greenpeace, которая проникла на банкет в резиденции мэра Лондона. Об этом сообщает The Guardian.

На банкет проникли и другие участники движения, чтобы провести протестную акцию.

Правоохранители начали расследование по факту нападения, а премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отстранила чиновника на время расследования инцидента.

Филд принес активистке извинения. По его словам, он почувствовал угрозу, когда женщина прошла мимо него, и волновался, что она могла быть вооружена.

"Я глубоко сожалею об этом эпизоде и безоговорочно извиняюсь перед леди, которую я схватил. Однако в нынешнем климате я почувствовал, что должен действовать решительно, чтобы обезопасить присутствующих", - заявил британский чиновник.

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Видео: The Sun