В Париже участники митинга избили трансгендерную женщину: видео

В Париже участники митинга против президента Алжира напали на случайно проходившую мимо трансгендерную женщину и избили ее. Прокуратура открыла дело. Об этом сообщает ВВС.

Видео нападения стало вирусным во Франции.

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Как рассказала Джулия, 31 год, она поднималась по ступенькам из станции метро на Площади Республики. В это время там проходил большой митинг против Абдельазиза Бутефлика, который к этому времени уже объявил о своей отставке.

Дорогу Джулии преградили протестующие, которые стали издеваться и оскорблять ее по-арабски.

"О, на самом деле ты мужчина, мы тебя не пропустим", - сказал ей один из мужчин.

Другой растрепал женщине волосы, в то время как девушка с алжирским флагом пыталась увести ее.

После того, как Джулия пошла дальше, еще один мужчина набросился на нее с кулаками и стал избивать. Другие обливали женщину пивом.

Насилие прекратилось лишь после вмешательства транспортной полиции.

Прокуратура начала расследование по факту нападения.

Появившись на французском телевидении, Джулия сказала, что никогда не испытывала ничего подобного.

"Насилие против этого [трансгендерного] сообщества происходит каждый день. Но у некоторых людей не будет сил, которые есть у меня, и они будут уничтожены этими атаками", - сказала она.

Джулия также заявила, что не винит в нападении алжирскую общину, а только невежественных людей, независимо от их происхождения или религии.

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