На Гаити власти заявили почти о 1300 жертвах мощного землетрясения, которое сотрясло остров в субботу. До 5700 человек получили ранения и травмы различной тяжести, сообщает CNN.

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"Число жертв выросло до 1297 человек", – заявили в местном управлении защиты населения, уточнив, что основная масса жертв – в департаментах Юг, Гранд-Анс и Нипп.

Канала также сообщает, что медики не успевают оказывать всем помощь, а завалы продолжают разбирать. Вероятно, число погибших вырастет еще больше.

Тем не менее это землетрясение было гораздо менее разрушительным, чем 11-летней давности.

Сотрудники ООН обнаружили на месте "менее значительный ущерб, чем первоначально ожидалось".

7 июля 2021 года на Гаити в частной резиденции убили президента.

14 августа в стране произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр (с очагом на глубине 10 км) находился примерно в 100 км к западу от эпицентра разрушительного землетрясения магнитудой 7,0 в 2010 году, когда погибли от 220 000 до 300 000 человек.

На территории острова полностью разрушено почти 14 000 домов, столько же – частично повреждены.

Ситуацию усугубляет то, что сегодня/завтра Гаити накроет тропический шторм, который принесет ураганные порывы ветра с ливнями.

Видео: WHAS11, Noticieros Televisa, Todo Noticias

Евгений Пилипенко

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