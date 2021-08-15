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Землетрясение на Гаити. Погибших уже больше 700 человек, приближается тропический шторм

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2021, 23:22
Землетрясение на Гаити. Погибших уже больше 700 человек, приближается тропический шторм - Фото
Последствия землетрясения на Гаити (Фото: EPA-EFE/Ralph Tedy Erol)

Количество погибших в результате землетрясения силой 7,2 балла на Гаити превысило 700 человек. На ближайшие дни прогнозируют тропический шторм. Об этом сообщает CNN.

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Правительство Гаити объявило чрезвычайное положение после того, как 14 августа в стране произошло землетрясение силой 7,2 балла, в результате которого не менее 724 человек погибли и еще 2800 получили ранения.

Большинство смертей произошло на юге страны, где известно о 500 погибших.

По словам представителей агентства гражданской защиты Гаити, землетрясение разрушило 2868 домов и повредило еще 5410 домов.

Разрушения также коснулись больниц и заблокировали дороги, по которым можно было бы доставлять товары жизненной необходимости.

В понедельник и вторник, 16-17 августа, на Гаити прогнозируют сильный ветер и проливной дождь из-за тропического шторма. Этот может привести к наводнениям и оползням, что еще больше усложнит восстановительные работы.

Наталия Медведева
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Гаити землетрясение
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