Землетрясение в Албании. Количество жертв выросло вдвое – видео

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Спасатели находят новые тела под завалами

В Албании в результате землетрясения магнитудой 6,4 погибли по меньшей мере 13 человек. Об этом сообщает Euronews Albania.

За медицинской помощью обратились свыше 600 человек с переломами и ранениями различной степени тяжести.

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Спасатели продолжают ликвидировать последствия происшествия. Есть опасения, что могут случиться новые толчки - так называемые афтершоки. Соседние страны уже направили Албании помощь.  

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Видео: Geni Said/YouTube

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Теги: землетрясение, Албания, Тирана, дуррес
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