Землетрясение в Албании. Количество жертв выросло вдвое – видео

В Албании в результате землетрясения магнитудой 6,4 погибли по меньшей мере 13 человек. Об этом сообщает Euronews Albania.

За медицинской помощью обратились свыше 600 человек с переломами и ранениями различной степени тяжести.

Читайте также: Сейсмолог рассказал о вероятности землетрясения в Украине: видео

Спасатели продолжают ликвидировать последствия происшествия. Есть опасения, что могут случиться новые толчки - так называемые афтершоки. Соседние страны уже направили Албании помощь.

Сегодня ночью в Албании произошло мощнейшее за десятилетия землетрясение . Утром сообщалось о пяти погибших.

Смотрите также: Шторм в Азовском море. С острова Бирючий эвакуируют людей: видео

Видео: Geni Said/YouTube

%MCEPASTEBIN%