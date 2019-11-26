Землетрясение в Албании. Количество жертв выросло вдвое – видео

В Албании в результате землетрясения магнитудой 6,4 погибли по меньшей мере 13 человек. Об этом сообщает Euronews Albania.
За медицинской помощью обратились свыше 600 человек с переломами и ранениями различной степени тяжести.
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Спасатели продолжают ликвидировать последствия происшествия. Есть опасения, что могут случиться новые толчки - так называемые афтершоки. Соседние страны уже направили Албании помощь.
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Видео: Geni Said/YouTube
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