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Отель, у которого обнаружили крест, будет опекаться находкой

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На пляж Флориды (юговосток США) море вынесло 6-метровый деревянный крест, покрытый моллюсками. Об этом супруги Крис и Грег Гэй рассказали в Facebook.

Крест обнаружился во время их прогулки вдоль береговой линии у отеля. Сначала они увидели "странный столб", потом увидели, что это - крест.

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Как уточняет CBC, крест окрашен в белый цвет и имеет длину 6 метров. Супруги выразили надежду, что удастся выяснить его происхождение.

Крис Гэй предположила, что крест мог приплыть из Пуэрто-Рико после урагана Мария. По ее словам, некоторые увидели в появлении креста "знак свыше" и даже молятся возле него.

Отель, у которого обнаружили крест, будет опекаться находкой.

Фото: Facebook/Greg Gay

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Теги: США, видео, крест, море, Флорида
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