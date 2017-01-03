В Минобороны прокомментировали инцидент с военными в Мариуполе

После награждения в Мариуполе 31 декабря бойцы АТО были вынуждены встречать Новый год на аэродроме

Министр обороны Степан Полторак поручил военной службе правопорядка ВСУ провести служебное расследование по факту ненадлежащей перевозки и дальнейшего расположения украинских военных в мариупольском аэродроме. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По результатам расследования Полторак примет соответствующие решения относительно ответственных должностных лиц, чьи действия привели к возникновению этой ситуации.

Руководитель пресс-службы Минобороны Оксана Гаврилюк уточнила сегодня ЛІГА.net, что речь идет об инциденте, когда в новогоднюю ночь после награждения в Мариуполе бойцы АТО вынуждены были встречать Новый год на мариупольском аэродроме.

Эту информацию также подтвердила одна из награжденных, командир минометного расчета Валерия Бурлакова у себя вFacebook.

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