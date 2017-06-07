Беспилотник ОБСЕ зафиксировал грузовики боевиков: детали

В лесопосадке были зафиксированы траншеи, блиндажи, укрытия для техники и маскировочные сетки террористов

Беспилотный летательный аппарат среднего радиуса действия (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в оккупированном селе Луково (72 км к югу от Донецка, - ред.) зафиксировал грузовики военного типа пророссийских наемников. Об этом LIGA.net сообщает пресс-служба миссии.

По данным, полученным с беспилотника, в поле есть пять недавно образовавшихся воронок (вероятно, от разрывов 120‑мм минометных мин или 122‑мм артиллерийских снарядов) на расстоянии около 50 м от сельскохозяйственных построек.

"Возле этих с/х построек, в лесопосадке, БПЛА зафиксировал грузовики военного типа. В этой местности также были зафиксированы траншеи, блиндажи, укрытия для техники и маскировочные сетки. Кроме того, в поле БПЛА зафиксировал, по меньшей мере, восемь воронок, недавно образовавшихся от разрыва минометных мин калибром 120 мм, самая ближайшая из которых была всего лишь в 30 метрах от с/х построек, которыми пользуются мирные жители", - отметили в пресс-службе.

После этого наблюдатели проводили анализ воронок и повреждений, но не видели грузовиков военного типа.

За пределами соответствующих линий отвода наблюдатели еще раз посетили одно такое место хранения оружия боевиков, отметив, что в нем как и ранее отсутствовала одна буксируемая гаубица (2А65 Мста‑Б, 152 мм), одна РСЗО (БМ‑21 Град, 122 мм), три самоходные гаубицы (2С1) и пять буксируемых гаубиц (Д‑30, 122 мм).

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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