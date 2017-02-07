Старая гвардия. Кому Аваков предложит возглавить Нацполицию

В финал вышли три кандидата: два старожила МВД Константин Бушуев и Сергей Князев, а также юрист не из системы - Андрей Вишневский

Министр внутренних дел Арсен Аваков сегодня- завтра подаст на рассмотрение Кабинета министров окончательную кандидатуру главы Национальной полиции Украины. Возможного п реемника Хатии Деканоидзе, подавшей в отставку в ноябре прошлого года, для Авакова в несколько этапов подбирала консультативная конкурсная комиссия. В финал вышли три кандидата: два старожила МВД Константин Бушуев и Сергей Князев, и директор Координационного центра по предоставлению правовой помощи Минюста Андрей Вишневский. Кто это и у кого больше шансов - выясняла ЛІГА.net.

Как проходил конкурс

Согласно закону, Аваков имеет право самостоятельно определить и подать в Кабмин кандидатуру главы Нацполиции. Но на волне резонансной отставки Деканоидзе (которая сначала намекнула на политическое давление, а в дальнейших интервью объявила, что ее использовали как ширму для прикрытия коррупции), решил показать свою готовность к независимому кандидату.

"Это было исключительно решение министра - сформировать комиссию, чтобы посоветоваться, как выбрать кандидата, который будет подан на утверждение Кабинета министров", - подтвердил ЛІГА.net член комиссии Роман Романов.

В консультативную комиссию вошли шесть экспертов: директор программной инициативы фонда В ідродження Романов, журналист Виталий Портников, правозащитник Евгений Захаров, бывший датский прокурор и полицейский Микаэл Люнгбо, экс-полицейский из США Джон Монтанио и консультант канадского правительства, экс-полицейский Джозеф МакАллистер.



Этот состав комиссии подбирал Аваков. "Это в его полномочиях, - подтвердил Романов. - Он пригласил людей, от которых хотел бы услышать совет". По его словам, в Украине ранее никогда не проводились конкурсы на должность главы Нацполиции. "Поэтому решили обратиться к международному опыту, и в комиссию были приглашены представители США, Канады и Дании с опытом работы в полиции и подбора кадров на руководящих должностях. А чтобы уравновесить с украинским контекстом - и украинские эксперты тоже. Но это было личное решение министра", - добавил член комиссии.

Романов утверждает, что никаких попыток повлиять на процесс отбора кандидатов или продвинуть свои кандидатуры Аваков не предпринимал - в этом не было смысла, поскольку министр не обязан следовать рекомендациям комиссии. "Окончательный выбор все равно за ним. Было бы очень странно привлекать в комиссию профессиональный состав, чтобы просто получить совет, и при этом пытаться на нее влиять. Мы не испытывали никакого влияния, давления или даже попыток на нас давить", - заверил он.

На конкурс изначально поступило 70 заявок от кандидатов, но 24 из них не соответствовали требованиям к должности: полное высшее юридическое образование, стаж работы в отрасли не менее семи лет и работы на руководящих должностях не менее пяти лет. Поэтому к квалификационному тестированию были допущены только 46 кандидатов.

Как сообщили в МВД, General Skill Test измеряет уровень общего интеллекта и не требует специальных знаний, которые выходили бы за пределы школьной программы. За каждый правильный ответ кандидатам насчитывали один балл. Максимально можно было набрать 60 баллов. 14 кандидатов набрали менее 30 баллов, а 50 баллов и более - только четыре. Изучив резюме, мотивационные письма и результаты General Skill Test, комиссия допустила к собеседованию десять кандидатов.

"В целом из кандидатов, которые прошли через все этапы конкурса, в том числе и собеседование, комиссия обратила внимание исключительно на четверых, которые, по мнению хотя бы одного члена комиссии, могли бы занять эту должность. То есть из семидесяти кандидатов - четыре. Остальные по критериям оценивания не могли этого сделать. В итоге мы выбрали троих", - объяснил Романов, отвечая на вопрос, какой уровень кандидатов на должность главы Нацполиции показал конкурс.

На выбор Авакову поданы кандидатуры Константина Бушуева, Андрея Вишневского и Сергея Князева (фото - npu.gov.ua).



Все три финалиста, говорит Романов - сильные кандидаты: "Есть протокол, утвержденный единогласно всеми шестью участниками комиссии. Я считаю, и это подтверждается арифметическим подсчетом баллов, что это объективно три лучших кандидата".

Кто вышел в финал

Константин Бушуев - полковник полиции, заместитель главы Нац полиции по кадровым вопросам. Назначен на эту должность при Хатии Деканоидзе в декабре 2015 года. В правоохранительных органах проработал больше 20 лет. Не был исключением и период Януковича: при главе МВД Захарченко был заместителем начальника инспекторского управления.

Сторонник увеличения финансирования Нацполиции, ее численности и - во всяком случае, на словах, - прозрачности. Однако данное в интервью ЛІГА.net в сентябре прошлого года обещание раскр ыть результаты аттестации полиции пофамильно так и не выполнено: на сайте Нацполиции по-прежнему обнародованы до двухсот фамилий людей, не прошедших кадровый отбор.

Читайте интервью с Бушуевым: Цифры раскроем, когда закончится аттестация

В декларации за 2015 год Бушуев указал почти 183 тыс грн личного дохода и материальную помощь в размере 6100 грн. Своей жилплощади, согласно декларации, у Бушуева нет, а вот на членов семьи оформлен дом площадью 207 кв метров и небольшой земельный участок - 0,0912 га. Задекларированный Бушуевым автомобиль - Kia Sorento 2013 года.

Сергей Князев - генерал полиции, глава департамента уголовного розыска Нацполиции. Назначен на должность совсем недавно - в ноябре 2016 года, но в органах работает почти 25 лет. В начале ноября 2014 года б ыл назначен временным ио замначальника ГУ МВД в Донецкой области, и уже через полтора месяца получил орден Данилы Галицкого за мужество и героизм в защите суверенитета Украины. Князев, судя по всему, пользуется доверием руководства: после вооруженного конфликта с участием Правого сектора его отправили руководить главком на Закарпатье, а затем - гасить янтарный конфликт в Ровенскую область.

Согласно электронной декларации, в 2015 году Князев получил доход в 106 тыс 540 грн, все это зарплата. В его собственности значится квартира в Броварах площадью 74,9 кв метров, 25% на квартиру в Чабанах площадью 87,5 кв метров и двумя земельными участками по 1000 кв м. А вот графу о транспортных средствах Князев оставил без заполнения.

Андрей Вишневский - директор Координационного центра по предоставлению правовой помощи Министерства юстиции. Был назначен на эту должность сразу после создания центра, в 2012 году - при министре юстиции Александре Лавриновиче. За этот период открыты 27 региональных центров по предоставлению бесплатной правовой помощи задержанным. В 2015 году деятельность центра распространилась на помощь всем малообеспеченным украинцам.

В сентябре того же года Вишневский был лишен статуса адвоката якобы за публичную критику в адрес украинской Ассоциации адвокатов. Это произошло после его выступления на конференции в Верховном суде Украны, где он поделился мнением, что адвокатура находится в плачевном состоянии и что адвокаты являются коррупционным звеном.

В электронной декларации за 2015 год Андрей Вишневский указал суммарный доход в размере 418 тыс 378 грн. В кэше он хранит 950 тысяч гривень, 25 тысяч долларов и 1 тысячу евро. Владеет на праве общей собственности долей в 0, 55 % на дом в Харькове (общая площадь 144,8 квадратов), иного права пользования - квартирой в Киеве площадью 67,8 квадратов. В его собственности указан автомобиль Honda Accord 2008 года, и Honda Pilot по праву вождения.

Кого выберет Аваков

"Вряд ли Авакову нужен независимый кандидат. Иначе кандидат был бы один, единственно возможный, выбранный комиссией. Тот факт, что их трое, заставит избранника думать, что он обязан назначением лично Авакову, что это политическое назначение", - считает Дмитрий Потехин, который в прошлом году принимал участие в аттестации состава полиции.

Потехин напомнил, что даже члены консультативной комиссии говорят о свей работе как исключительно об инициативе Авакова. " В случае одного финалиста Авакову не было бы, из кого выбирать. Соответственно, такой кандидат имел бы больше шансов представлять правозащитную среду. А избранный министром из трех будет представлять скорее не позицию правозащитников, а позицию правоохранителей", - допустил он в комментарии ЛІГА.net.

Из троих финалистов конкурса только один не представляет старую систему МВД, двое других проработали в органах десятки лет.

"Единственный человек не из системы - это Вишневский, - объяснил ЛІГА.net эксперт по вопросам реформы правоохранительных органов Александр Банчук. - Его позитив заключается в том, что его с большей вероятностью воспримет общественность".

По словам Банчука, в портфеле Вишневского есть опыт создания системы неотложной правовой помощи в Украине: "Эта система уникальна не только для Украине, но и для Европы. Причем с каждым годом она расширяется". На шансы Вишневского возглавить Нацполицию эксперт смотрит пессиместически. "Он человек не из системы. Я думаю, что у него нет шансов", - пояснил он.

Два других кандидата - Бушуев и Князев - для Авакова будут более понятны и предсказуем ы.

"Я знаю Константина Бушуева. Объективно он многие вещи не смог реализовать, пока был замглавы Нацполиции при Деканоидзе. Возможно, став главой, он реализуется по полной - не знаю. В любом случае, если оценивать представителей системы, это не худший вариант. Он знаком с аппаратной работой, ему не нужна раскачка: с первого часа своего назначения он будет знать, что и как работает. Но вероятность его назначения я ставлю на второе место", - сказал эксперт.

Наиболее вероятным главой Нацполиции Банчук называет Князева. "Это будет хуже. Судя по его интервью, он даже не понимает, что такое права человека, для него главное - эффективность системы. Хотелось бы все-таки руководителя полиции, который знает, что полиция - для граждан, а не наоборот. Но это мой личный взгляд", - подытожил эксперт.

"Вишневский выглядит хорошим и адекватным кандидатом, не погрязшим в системе. Остальные двое - просто продолжение рук Авакова. Мне не понравилась аттестационное собеседование Бушуева, его декларация, его концепт группы быстрого реагирования Нацполиции. С Князевым ни прямо, ни опосредствованно я нигде не сталкивалась, но какие-то выводы о нем можно сделать, зная проблемы тех областей, где он рулил: Закарпатье - контрабанда, Ровно - янтарь. Ходят слухи, что Аваков подаст Князева уже сегодня, а Кабмин примет", - сказала ЛІГА.net участник аттестации полиции Ольга Худецкая.

Имя преемника Деканоидзе будет озвучено сегодня-завтра. По данным источника ЛІГА.net в Нацполиции, Аваков действительно подаст на рассмотрение Кабмина Сергея Князева. "Если это назначение подтвердится, - говорит Худецкая, - то этим Аваков лишний раз даст понять, что собирается цементировать старую милицейскую систему и опирается на старую гвардию".

Отвечая на вопрос ЛІГА.net, министр Аваков сказал, что определится с кандидатом сегодня вечером или завтра утром.

"Я сегодня вечером объявлю о кандидатуре. Или завтра утром", - сказал министр Аваков, добавив, что доволен результатами конкурса. То есть, окажется ли конкурс ширмой под своего человека или Нацполиция получит приемлемого кандидата - станет ясно уже скоро.