Поглядим, чего нароют. Либеральная Россия о гибели Вороненкова

Как отреагировали на смерть беглого депутата Госдумы представители "другой России"

В Украине мнения о случившемся накануне убийстве экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова разделились от "мести Кремля" до "бизнес-разборок". Украинские власти безоговорочно заявили, что единственно верной является первая версия, многочисленные же эксперты, политики, блогеры и прочие активисты, в целом склоняясь к версии с участием российских спецслужб, все же разделились в суждениях.

По ту сторону украинско-российской границы гибель Вороненкова в центре Киева также продолжает оставаться ТОР-темой в СМИ. Версия кремлевской публики интересует меньше - по причине ее предсказуемости. Предлагаем вам срез мнений тех, кого в России принято считать форпостом либерализма и представителями "другой России".

Виктор Шендерович, писатель, журналист:

- О чем я думаю?

О своей немоте по поводу происходящего.

Потому что все давно сказано, и каждый день только добавляет пункты будущего обвинения, ничего не меняя по существу. Бить тревогу можно было, когда убивали Щекочихина, сажали Ходорковского, пытались отравить Политковскую в дни Беслана... Сегодня это - устоявшийся режим с отработанными методами уничтожения противников. В России у власти - убийцы. Без каких бы то ни было метафор. Мотивы их преступлений - на поверхности, безнаказанность (до поры) полная, и все, кроме дебилов, все понимают. И эта наша молчаливая телячья готовность, по пословице, с*ать где привяжут, - абсолютный приговор. Впрочем, про это тоже все давно сказано.



Константин Боровой, оппозиционный российский политик, экономист:

- Единственное, что делал Вороненков, - это расследование, связанное с деятельностью российских спецслужб. Реальные расследования, в отличие от фиктивных, очень волнуют Кремль. Особенно, когда ими начинают заниматься не какие-то петрушки, а настоящие профессионалы, следователи. Нет никаких сомнений, что Кремль волновался по поводу действий Вороненкова и боялся, что Киев станет центром расследования преступлений, совершенных режимом Владимира Путина. И, по-моему, очень радикально пресек эти действия. Я, кстати, призывал Администрацию президента Украины Петра Порошенко действительно создать такой центр расследования международных преступлений и преступлений против Украины. Необходимо это сделать и начать готовить трибунал по преступлениям путинского режима. К сожалению, пока это не делается. Как видите, одна из причин - потому что это опасно. Традиционное предположение раздалось из России, что это "криминальные разборки" - это такая отмазка.



Евгений Киселев, телеведущий:

- Первая версия, которая приходит мне в голову, - это месть российских спецслужб.

Вы знаете, я не знаком с материалам уголовного дела, но я знаю, что в таких случаях всегда любые версии - от убийства на почве ревности, на почве личной неприязни, убийство, связанное с профессиональной деятельностью погибшего, убийство, связанное с какими-то криминальными разборками, всё что угодно.

Но в связи с тем, что в последнее время господин Вороненков был в центре громкого политического скандала, связанного с его эмиграцией на Украину, в связи с тем, что ему тут предоставили убежище, и, кажется, даже украинское гражданство, в связи с тем, что он дал против Януковича показания украинским правоохранительным органам, первое, что приходит в голову любому человеку, - это показательная расправа над отступником в центре города.



Людмила Улицкая, писатель, сценарист:



- Сегодня убили человека. Не лучшего среди людей. Так себе человека. Это случается время от времени в любой точке Земли. Подумаем сегодня о том, что этот человек, как всякий новорожденный, был когда-то чудом мира, потому что каждый младенец являет собой чудо - с его крохотными ручками, нежными, не ходящими еще ножками, с его беспомощностью и доверчивостью. А когда человека убивают, об этом никто не помнит - кроме, может, матери. Он был мил и дорог какой-то женщине, которая его любила, его дети видели в нем защиту, силу, ум…



И эти чувства близких нормальны и естественны, и именно эти чувства будут испытывать наши близкие, когда каждый из нас умрет. А, может, этот, сегодня убитый, был совсем дурной человек? Но почему же другие - живые, хорошие люди, не воры, не подлецы, не преступники - так радуются его смерти? Что, каждый из тех, кто в восторге от этого убийства, лично от него пострадал? Откуда это радость при слухе о пролитой крови? С нами самими все ли в порядке? Считанные месяцы тому назад случилось несчастье - погиб, утонул самолет, на борту которого было 92 человека. Все погибли. Ужасное несчастье переживали сотни людей - матери, дети, мужья и жены погибших. Но как общество, температуру которого так чутко измеряет сегодня Интернет, отреагировало на эту ужасную катастрофу? Катастрофически отреагировало: началась вакханалия злорадства, обвинений, даже насмешек. Господа, не сошли ли мы с вами потихоньку с ума? До сих пор неизвестно, отчего погибли эти люди - от неполадок в двигателе, от ошибок пилота, от столкновения, черт возьми, с неопознанным объектом, но с полной уверенностью этот трагический случай продемонстрировал моральную катастрофу внутри нашего общества - повышенную злобность, нечувствительность к чужому горю, бессердечие. Мы, как общество, меняемся в странном направлении: народ, который всегда считался милосердным, сострадательным, теряет эти качества просто на глазах.



Антон Носик, общественный деятель, блогер:



- Возможно, мы недооценивали Дениса Вороненкова - а он действительно слишком много знал. И кому-то эти знания показались нуждающимися в огнестрельной защите от огласки. А может быть, Вороненков уже рассказал всё, что мог - и убили его по мотивам мести. Впрочем, тут напрашивается и третья версия: наверняка у Вороненкова имелась какая-нибудь собственность, которой его партнёры по бизнесу или сторонние наблюдатели захотели завладеть, воспользовавшись ситуацией. По распространённости эта причина убийства бизнесменов в России - значительно более частая, чем "слишком много знал". Российских бизнесменов в Киеве по таким мотивам уже убивали. И не один раз. И не два раза.

Поочерёдные заявления начальника ГСУ полиции Украины и президента Порошенко содержат категорические указания на мотивы неустановленных заказчиков преступления. Разумеется, это "рука Москвы", никто другой в Киеве вообще не стреляет и не убивает.

"Ключевой версией убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова являются действия Российской Федерации", - сообщил глава ГСУ Вакуленко. "Явный почерк российских спецслужб, ранее неоднократно проявлялся в разных европейских столицах", - сказал Порошенко.

Эти два заявления, противоречащих общеизвестным фактам (раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать), означают ровно одно. Власти Украины не заинтересованы ни в каком расследовании. Версию, которая их устраивает, они уже озвучили. Что об этой версии думает невідомий киллер, доставленный в киевскую больницу, мы не знаем. И, наверное, не узнаем никогда, потому что здоровье киллера зависит от подчинённых Порошенко и Вакуленко. А им совершенно не нужен в этом деле очередной Жора Армани или рукопожатный Юхнюк.

Мне грешным делом сдаётся, что установить возможный круг заказчиков убийства Вороненкова не так уж и сложно.

Есть его нашумевшие декларации об имуществе, есть оформленные на него доли собственности в системе СПАРК. Скоро эти доли начнут менять владельца. Думаю, расследователям из ФБК и таких российских СМИ, как "Ведомости", РБК или "Новая газета", не составит большого труда установить бенефициаров сегодняшнего убийства. Для начала можно поговорить с товарищем Вороненкова по фракции КПРФ в Госдуме, который уже заявил: "Конечно, у него был и бизнес, и собственность, и коллективы, которые занимаются этими вопросами, - осталось и в России, и в Киеве что-то было". Понятно, что украинские власти от этих сведений будут шарахаться, как чёрт от ладана. Но независимым российским СМИ отработка коммерческой версии совершенно по силам. Поглядим, чего нароют.

Станислав Белковский, политический эксперт:

- Ну, конечно, это провал украинских спецслужб. Потому что как же человек под государственной охраной может попасть в такую ситуацию, чтоб его безнаказанно убивали в центре города у самого дорогого и пафосного отеля Киева Премьер Палас, принадлежащего, кстати, россиянину, бывшему также депутату и даже вице-спикеру Государственной Думы, крупнейшему спонсору партии "Родина", ныне ликвидированной, Александру Михайловичу Бабакову. Мы можем вспомнить Бориса Немцова, которого хотя убили не среди белого дня, но, всё же, в центре Москвы у Кремля.



Поэтому здесь бы я не считал, что в Киеве творится в этот момент что-то совсем ужасное по сравнению с Россией - здесь у нас общие беды и проблемы. Но Немцов, все-таки, не находился под госохраной, а Вороненков находился. И, значит, в системе этой госохраны был допущен существенный прокол. Ну, Петр Порошенко, президент Украины, как известно, уже заявил, что за убийством стоит Россия, и это звенья одной цепи со взрывами на оружейных складах в Балаклее в Харьковской области, которые были зафиксированы вчера.

Источники: Facebook, Gordonua, Эхо Москвы



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