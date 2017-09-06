Как Рада принимала реформу образования и от чего зависит ее успех

Законопроект, который возвращает 12-летку в школы, дался Верховной Раде относительно легко - даже по языковому вопросу удалось договориться

Лилия Гриневич (фото - facebook МО)





Первая после каникул



Реформа образования в графике Рады стояла в числе первых: вообще депутаты планировали принять ее до каникул, в июне, не успели и разъехались на отдых. Хотя министр образования Лилия Гриневич до последнего находилась в Раде и ждала рассмотрения. Собеседники



Послеотпускная Рада: кто пришел на первое заседание сессии - фото



"Если мы не примем этот закон, мы продолжим и дальше жить по закону об образовании, созданному в советские времена. И дальше в ручном режиме министерство финансов, при всем уважении к нему, будет решать философию развития: кого передавать в местный бюджет, кому сколько давать денег", - агитировал с трибуны первый замглавы комитета Александр Спиваковский.



Спикер Верховной Рады



Языковые баталии



Законопроект, подготовленный ко второму чтению, предусматривал, что языком образовательного процесса в Украине является государственный. Представителям коренных народов и нацменьшинств гарантируется право на обучение на родном языке наряду с украинским. С одним условием: чем старше становится такой школьник, тем больше ему будут преподавать на украинском языке, - так что к старшей школе отдельными предметами у них должны остаться только родной язык и родная литература.



Многие депутаты увидели в этом угрозу



"На самом деле... пытаются ввести русский язык в учебный процесс в Украине. Эта статья предусматривает прямо не изучение языка российского национального меньшинства, а обучение на языке российского национального меньшинства в Украине. На третьем году войны с агрессором вы хотите нашими же руками ввести в Украине русский язык? Совести у вас нет", - заявил внефракционный народный депутат, экс-министр здравоохранения



Гриневич пыталась возразить: да, эта статья законопроекта изначально вызывала большие дискуссии на фракциях, но и ситуация в школах нацменьшинств патовая. Сейчас там изучают украинский только как предмет, и выпускники школ в итоге практически не владеют государственным языком. А обеспечить их право на родной язык по-прежнему требует Конституция Украины.



"Ребенок, который вырос в венгроязычной или румыноязычной среде и приходит в 1-й класс, не может сразу и все предметы изучать на украинском. И, кстати, прошу вас не вводить в заблуждение, что у нас только сейчас появятся школы национальных меньшинств. Они были здесь с начала Независимости. И мы сейчас как раз вводим этой статьей революционную норму, благодаря которой они все же будут знать украинский язык", - убеждала министр образования.



Депутат от БПП



Глава Меджлиса



"Коллеги, мы не будет вести бесконечную дискуссию, надо определяться", - призвал спикер.



Партия Ляшко на это объявила, что поддержит правку Билозир: в прошлом году министерство уже потратило несколько миллионов на проведение ВНО на татарском языке, а воспользовались им только восемь человек: "Это что, рациональная трата средств? Изучать родной язык имеет право каждый, но преподавание должно быть исключительно на украинском государственном языке".



"Мы не можем консервировать русификацию украинского образования. Война началась в том числе из-за того, что не было украинских школ на Донбассе и в Крыму. Что там была тотальная русификация. Там, где есть украинский язык, российские танки не пройдут. Не делайте ошибку", - добавил депутат от ВО Свобода Андрей Ильенко.



После длительных споров поступило предложение провести отдельные консультации по языковому вопросу, - но "не междусобойчик, а реальные консультации", - чтоб не наделать глупостей.



Парубий эту позицию поддержал и поставил на рейтинговое голосование оба проекта языковой статьи. Предложение Гриневич поддержали 160 депутатов, Билозир чуть больше - 196, но до нужных 226 голосов никто не дотянул. Фракции решили на перерыве собраться и выйти на согласованную позицию. Закрытое совещание по поводу языка обучения продолжалось около двух часов.



Лидеры фракций разложили седьмую статью о языке образования на несколько частей. Языком образовательного процесса в Украине будет государственный язык. Национальным меньшинствам гарантируется право на получение дошкольного и начального образования наряду с украинским еще и на родном языке. Для коренных народов такое право распространяется на дошкольное и среднее образование. Лицам с нарушениями слуха обеспечивается возможность изучать язык жестов и украинский язык жестов.



Украинский язык на этапе профильной школы и вузов - обязателен. По желанию учеников вузы и техникумы должны обеспечить им возможность учить язык коренного народа или национального меньшинства как отдельной дисциплины. Государство также содействует изучению английского я других языков ЕС, а также созданию украинских школ за границей.



Что приняли депутаты



Редакция



Читайте интервью с Гриневич: Коррупция в вузах перешла на более высокие уровни



Со следующего учебного года в школы возвращается 12-летнее образование, хотя у ряда депутатов это и вызвало сопротивление. Депутат Попов (который, как и другие радикалы, все же отдал голос за реформу) даже позволил себе неприличный призыв: "Давайте не делать из школы брачное агентство". Правда, его предложение оставить 11-летку не поддержали.



Школу разделят на три этапа, между которыми знания учеников будут оценивать на итоговой аттестации:



1-4 класс - начальная школа

5-9 класс - базовая средняя школа

10-12 класс - профильная школа



Последний этап школьного обучения на выбор может быть чисто профессиональным - если школьник планирует в будущем идти работать по профессии, его будут ориентировать на современный рынок труда; или академическим с углубленным изучением предметов - для поступления на первый курс университета и получения высшего образования. Чтобы устранить временной дисбаланс, время обучения на бакалаврате планируется, наоборот, сократить на год.



Закон вводит такое понятие, как компетентностное обучение. В идеале это означает, что от теории дети постепенно будут переходить к умению применять знания в жизни. Это чтение с пониманием, умение высказывать мысли устно и письменно, свободное владение украинским языком и общение минимум на одном иностранном языке, критическое мышление, способность логично обосновать позицию, использовать новые цифровые технологии, умение руководить эмоциями, оценивать риски и принимать решения, решать проблемы и сотрудничать с другими, предприимчивость, знание экономических основ.



В центре обучения должен быть ребенок и его индивидуальность. Возрастает роль родителей в обучении детей: они могут совместно с учителями определять его форму, темп, глубину, напрямую участвовать в разработке учебного плана для школьников.



Законопроект также признает дистанционное обучение - через интернет, экстернатное - когда школьник самостоятельно изучает материал, домашнее обучение или педагогический патронаж - за детьми, которые не могут учиться в школе по здоровью, закрепляют учителя. Органы власти вообще обязаны содействовать получению образования детям с особыми потребностями - при необходимости создаются инклюзивные либо специальные группы и классы. Следить за соблюдением прав школьников, студентов, родителей и педагогов, а также реагировать на их жалобы будет специальный образовательный омбудсмен.



Финансирование образования из госбюджета, местных бюджетов и источников, не запрещенных законом, устанавливается на уровне 7% ВВП. Наряду с ростом финансирования усиливается и контроль: все должны публиковать на своих веб-сайтах информацию о получении и использовании денег, даже если это сборы с родителей на новые шторы или инвентарь для спортзала. Считается, что это снизит коррупционные риски - бесконтрольность, не исключают в министерстве, позволяет некоторым школам принимать средства на ремонт сначала из бюджетов, а потом еще и от родителей.



Реформа предусматривает также поэтапное увеличение дохода учителей. До 2023 года минимальная зарплата должна вырасти до четырех прожиточных минимумов, сейчас это около 6500 грн. По подсчетам министерства, это потребует 69 млрд грн.



Аттестацию учителя будут проходить раз в пять лет. При этом они имеют право сами выбирать, где и как повышать свою квалификацию. Кроме того, предусмотрена добровольная сертификация педагогов в виде внешнего тестирования. Те, кто ее пройдет, будут получать доплату в размере 20% - их в министерстве образования рассчитывают использовать как "агентов реформы".



Так эта задумка выглядит на бумаге. В реальной жизни внедрение закона в образовательный процесс потребует намного больше, чем его разработка, времени и усилий. В юридической плоскости необходима еще полная синхронизация с другими законами и принятие новых - об общем среднем образовании, о профессиональном образовании, об образовании взрослых, изменений в закон о высшем образовании. А это значит - время и новый виток торгов в парламенте за каждый из них. Основная организационная часть имплементации ложится на Кабинет министров, и для этого нужна реальная, а не декларативная, политическая воля действующего министерства, а также гарантия того, что со сменой министра Гриневич в очередной раз не сменится и парадигма реформы. К реформе должны быть готовы и мотивированы учителя, от которых зависит ее исполнение на низовом уровне. И главное: без достаточного финансового обеспечения эта реформа рискует так и остаться - только на бумаге.



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Верховная Рада во вторник, пятого сентября, риняла закон об образовании, который вводит 12-летнее школьное образование и более современные подходы к обучению. За законопроект 3491-д в первый день сессии парламента проголосовали даже с запасом - 255 народных депутатов. 110 голосов из 138 возможных дал Блок Петра Порошенко . 70 "за" собрал Народный фронт - фактически это имиджевый закон фракции, поскольку министр образования Лилия Гриневич назначена по ее квоте. Максимальную поддержку обеспечила фракция Самопомощь - 25 при одном отсутствующем депутате. 13 голосов дала Батькивщина , хотя лидер фракции Юлия Тимошенко и ее подопечные безрезультатно требовали внести в финальный проект немало правок, 14 - фракция Ляшко , 11- Воля народа, 12 - внефракционные депутаты. И только одна фракция Оппозиционного блока полностью проигнорировала голосование.Реформа образования в графике Рады стояла в числе первых: вообще депутаты планировали принять ее до каникул, в июне, не успели и разъехались на отдых. Хотя министр образования Лилия Гриневич до последнего находилась в Раде и ждала рассмотрения. Собеседники LIGA.net прогнозировали, что проблем с ее принятием не будет - работа над последним вариантом проекта шла около года, политические переговоры достигнуты несколько месяцев назад. Но процедура рассмотрения законопроекта все равно затянулась почти на шесть часов - ко второму чтению депутаты подали 1705 правок, из которых профильный комитет учел 1098."Если мы не примем этот закон, мы продолжим и дальше жить по закону об образовании, созданному в советские времена. И дальше в ручном режиме министерство финансов, при всем уважении к нему, будет решать философию развития: кого передавать в местный бюджет, кому сколько давать денег", - агитировал с трибуны первый замглавы комитета Александр Спиваковский.Спикер Верховной Рады Андрей Парубий пошел по длинной процедуре - и всем правкам к законопроекту: "Правка №6 Спиваковского. Вы настаиваете на ней? Нет. Не настаивает. Правка №16 Спиваковского. Не настаивает? Нет. Следующая правка №21, депутат Креминь. Настаивает? Нет. 22-я, Черновол Татьяна. Не настаивает. 24-я, Креминь. Не настаивает. 25-я, Спиваковский. Не настаивает. У нас быстро идет работа, я вам скажу". Ускоренное рассмотрение законопроекта, так перспективно выглядевшее в первые минуты, продлилось недолго: на 126-й правке депутаты жестко уперлись в языковый барьер.Законопроект, подготовленный ко второму чтению, предусматривал, что языком образовательного процесса в Украине является государственный. Представителям коренных народов и нацменьшинств гарантируется право на обучение на родном языке наряду с украинским. С одним условием: чем старше становится такой школьник, тем больше ему будут преподавать на украинском языке, - так что к старшей школе отдельными предметами у них должны остаться только родной язык и родная литература.Многие депутаты увидели в этом угрозу насаждения русского языка в школах."На самом деле... пытаются ввести русский язык в учебный процесс в Украине. Эта статья предусматривает прямо не изучение языка российского национального меньшинства, а обучение на языке российского национального меньшинства в Украине. На третьем году войны с агрессором вы хотите нашими же руками ввести в Украине русский язык? Совести у вас нет", - заявил внефракционный народный депутат, экс-министр здравоохранения Олег Мусий Гриневич пыталась возразить: да, эта статья законопроекта изначально вызывала большие дискуссии на фракциях, но и ситуация в школах нацменьшинств патовая. Сейчас там изучают украинский только как предмет, и выпускники школ в итоге практически не владеют государственным языком. А обеспечить их право на родной язык по-прежнему требует Конституция Украины."Ребенок, который вырос в венгроязычной или румыноязычной среде и приходит в 1-й класс, не может сразу и все предметы изучать на украинском. И, кстати, прошу вас не вводить в заблуждение, что у нас только сейчас появятся школы национальных меньшинств. Они были здесь с начала Независимости. И мы сейчас как раз вводим этой статьей революционную норму, благодаря которой они все же будут знать украинский язык", - убеждала министр образования.Депутат от БПП Оксана Билозир потребовала не путать два разных понятия: изучение родного языка как предмета и обучение всем предметам на родном языке. И выдвинула свою правку: представителям нацменьшинств гарантируется право исключительно на изучение родного языка, а все остальные предметы должны преподаваться на украинском.Глава Меджлиса Рефат Чубаров в предложении Билозир увидел риски для крымских татар: "Если мы примем сейчас, скажем, поправку госпожи Билозир, то это уже во второй раз мы убиваем крымскотатарский язык. Нас уже запрещали в советские времена. Я уверен, я вас призываю. Редакция, предложенная министром образования и комитетом - это не компромисс, это та наиболее удачная форма, которая обеспечивает и владение на всей территории государственным языком, и соблюдение элементарных прав человека"."Коллеги, мы не будет вести бесконечную дискуссию, надо определяться", - призвал спикер.Партия Ляшко на это объявила, что поддержит правку Билозир: в прошлом году министерство уже потратило несколько миллионов на проведение ВНО на татарском языке, а воспользовались им только восемь человек: "Это что, рациональная трата средств? Изучать родной язык имеет право каждый, но преподавание должно быть исключительно на украинском государственном языке"."Мы не можем консервировать русификацию украинского образования. Война началась в том числе из-за того, что не было украинских школ на Донбассе и в Крыму. Что там была тотальная русификация. Там, где есть украинский язык, российские танки не пройдут. Не делайте ошибку", - добавил депутат от ВО Свобода Андрей Ильенко.После длительных споров поступило предложение провести отдельные консультации по языковому вопросу, - но "не междусобойчик, а реальные консультации", - чтоб не наделать глупостей.Парубий эту позицию поддержал и поставил на рейтинговое голосование оба проекта языковой статьи. Предложение Гриневич поддержали 160 депутатов, Билозир чуть больше - 196, но до нужных 226 голосов никто не дотянул. Фракции решили на перерыве собраться и выйти на согласованную позицию. Закрытое совещание по поводу языка обучения продолжалось около двух часов.Лидеры фракций разложили седьмую статью о языке образования на несколько частей. Языком образовательного процесса в Украине будет государственный язык. Национальным меньшинствам гарантируется право на получение дошкольного и начального образования наряду с украинским еще и на родном языке. Для коренных народов такое право распространяется на дошкольное и среднее образование. Лицам с нарушениями слуха обеспечивается возможность изучать язык жестов и украинский язык жестов.Украинский язык на этапе профильной школы и вузов - обязателен. По желанию учеников вузы и техникумы должны обеспечить им возможность учить язык коренного народа или национального меньшинства как отдельной дисциплины. Государство также содействует изучению английского я других языков ЕС, а также созданию украинских школ за границей.Редакция LIGA.net уже не раз писала о том, что предусматривает реформа Гриневич. Коротко ее можно описать так: меняется срок школьного обучения, подход к обучению и уровень контроля над деньгами, которые поступают из разных источников на обучение.Со следующего учебного года в школы возвращается 12-летнее образование, хотя у ряда депутатов это и вызвало сопротивление. Депутат Попов (который, как и другие радикалы, все же отдал голос за реформу) даже позволил себе неприличный призыв: "Давайте не делать из школы брачное агентство". Правда, его предложение оставить 11-летку не поддержали.Школу разделят на три этапа, между которыми знания учеников будут оценивать на итоговой аттестации:1-4 класс - начальная школа5-9 класс - базовая средняя школа10-12 класс - профильная школаПоследний этап школьного обучения на выбор может быть чисто профессиональным - если школьник планирует в будущем идти работать по профессии, его будут ориентировать на современный рынок труда; или академическим с углубленным изучением предметов - для поступления на первый курс университета и получения высшего образования. Чтобы устранить временной дисбаланс, время обучения на бакалаврате планируется, наоборот, сократить на год.Закон вводит такое понятие, как компетентностное обучение. В идеале это означает, что от теории дети постепенно будут переходить к умению применять знания в жизни. Это чтение с пониманием, умение высказывать мысли устно и письменно, свободное владение украинским языком и общение минимум на одном иностранном языке, критическое мышление, способность логично обосновать позицию, использовать новые цифровые технологии, умение руководить эмоциями, оценивать риски и принимать решения, решать проблемы и сотрудничать с другими, предприимчивость, знание экономических основ.В центре обучения должен быть ребенок и его индивидуальность. Возрастает роль родителей в обучении детей: они могут совместно с учителями определять его форму, темп, глубину, напрямую участвовать в разработке учебного плана для школьников.Законопроект также признает дистанционное обучение - через интернет, экстернатное - когда школьник самостоятельно изучает материал, домашнее обучение или педагогический патронаж - за детьми, которые не могут учиться в школе по здоровью, закрепляют учителя. Органы власти вообще обязаны содействовать получению образования детям с особыми потребностями - при необходимости создаются инклюзивные либо специальные группы и классы. Следить за соблюдением прав школьников, студентов, родителей и педагогов, а также реагировать на их жалобы будет специальный образовательный омбудсмен.Финансирование образования из госбюджета, местных бюджетов и источников, не запрещенных законом, устанавливается на уровне 7% ВВП. Наряду с ростом финансирования усиливается и контроль: все должны публиковать на своих веб-сайтах информацию о получении и использовании денег, даже если это сборы с родителей на новые шторы или инвентарь для спортзала. Считается, что это снизит коррупционные риски - бесконтрольность, не исключают в министерстве, позволяет некоторым школам принимать средства на ремонт сначала из бюджетов, а потом еще и от родителей.Реформа предусматривает также поэтапное увеличение дохода учителей. До 2023 года минимальная зарплата должна вырасти до четырех прожиточных минимумов, сейчас это около 6500 грн. По подсчетам министерства, это потребует 69 млрд грн.Аттестацию учителя будут проходить раз в пять лет. При этом они имеют право сами выбирать, где и как повышать свою квалификацию. Кроме того, предусмотрена добровольная сертификация педагогов в виде внешнего тестирования. Те, кто ее пройдет, будут получать доплату в размере 20% - их в министерстве образования рассчитывают использовать как "агентов реформы".Так эта задумка выглядит на бумаге. В реальной жизни внедрение закона в образовательный процесс потребует намного больше, чем его разработка, времени и усилий. В юридической плоскости необходима еще полная синхронизация с другими законами и принятие новых - об общем среднем образовании, о профессиональном образовании, об образовании взрослых, изменений в закон о высшем образовании. А это значит - время и новый виток торгов в парламенте за каждый из них. Основная организационная часть имплементации ложится на Кабинет министров, и для этого нужна реальная, а не декларативная, политическая воля действующего министерства, а также гарантия того, что со сменой министра Гриневич в очередной раз не сменится и парадигма реформы. К реформе должны быть готовы и мотивированы учителя, от которых зависит ее исполнение на низовом уровне. И главное: без достаточного финансового обеспечения эта реформа рискует так и остаться - только на бумаге.



Информационное агентство

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