За меньшее зло. Какой будет технология переизбрания Порошенко

С кем Петр Порошенко может встретиться во втором туре, на кого сделают ставки олигархи, возможна ли победа за счет админресурса

После истории с отдыхом на Мальдивах может показаться, что Петр Порошенко решил не идти на второй срок. Сложно представить, что столь опытный политик, планирующий выдержать президентскую предвыборную кампанию в Украине, не смог оценить все репутационные риски такой поездки или рассчитывал сохранить ее в тайне. Однако, по данным источников LIGA.net подготовка к кампании по переизбранию началась. Хотя не все участники президентской команды уверены в победе и не все понимают за счет чего эта победа состоится, теперь все, что скажет, пообещает или сделает президент Петр Порошенко до марта 2019 года, будет подчинено одной цели - предстоящим выборам президента. Удержать нынешний рейтинг, - а он, согласно последним социологическим исследованиям, катастрофически обвалился за три года президентства, - и тем более получить дополнительные баллы будет непросто. Особенно в ситуации, когда общественное недовольство растет, война на Донбассе продолжается, борьба с коррупцией превратилась в имитацию, а Юлия Тимошенко наступает на пятки. Играть в "выбор меньшего зла", пугая общество Рабиновичем и Тимошенко во втором туре можно, но не так долго, как хотелось бы политтехнологам. А победа в первом туре, как в 2014 году, и вовсе выглядит фантастикой.

Порошенко публично (последний раз в Давосе) утверждает, что его участие в выборах - дело еще не решенное: предвыборный цикл начнется только осенью, и все будет зависеть от того, насколько успешными будут следующие полгода. Но при этом команда президента уже пишет сценарии, подбирает спикеров для телевизора и официального главу избирательного штаба. Неформально, по данным LIGA.net, руководить кампанией будет глава СНБО Александр Турчинов.

На какие маневры пойдет Порошенко, чтобы сохранить власть, возможен ли еще союз БПП и Народного фронта, сможет ли объединиться против Порошенко так называемая демократическая оппозиция и как на все это повлияет фактор олигархов, разбиралась LIGA.net.

Предвыборные лозунги



Во фракции БПП еще не видели четкого плана технологов Порошенко на выборы, но озвучивают основные тезисы, с которыми он готовится вступить в гонку. На заседаниях фракции Порошенко обещал до начала кампании существенно продвинуться в достижении мира в Донбассе. Новая сильная армия, получение безвиза также должны сыграть свою роль в борьбе за симпатии избирателей. Традиционным козырем президента в предвыборной программе станет демонстрация побед во внешней политике. Особенно если США после обнародования "Кремлевского доклада" начнет вводить реальные персональные санкции против российских олигархов. .

А вот в теме борьбы с коррупцией Порошенко проседает. Запад явно раздражен попытками украинской власти навязать обществу фейковый Антикоррупционный суд и скандалами вокруг Национального антикоррупционного бюро. В БПП опасаются, что это станет наиболее слабой стороной будущей президентской кампании: как объяснить избирателям, что президент остался крупным бизнесменом, и где обещанная борьба с коррупцией.

Собеседники LIGA.net на Банковой утверждают, что понимают запросы электората.

"Очевидно, нашими месседжами будет не только безопасность, не только внешние факторы, которые помогут удержать безопасность, но и экономика. Да, экономика движется очень медленно. Но даже этот рост позволяет, пусть это звучит банально, повышать зарплаты, пенсии и идти вперед. Это также будет бизнес. Не уступки, а помощь бизнесу, особенно тому, который готов инвестировать", - объясняют в Администрации президента.

Есть и другие темы, на которые будет опираться Порошенко: "Например, курс на языково-культурную весну - и декоммунизация, и украинизация в хорошем смысле слова".

Бывший соратник президента, хорошо знакомый с ним по команде Виктора Ющенко, Олег Рыбачук уверяет, что ничего нового Порошенко обществу в 2019 году предложить не сможет. Ему остается опираться только на договоренности с крупным бизнесом и владельцами телеканалов. "Будет попытка технологически имитировать реформы. А без реальных изменений в стране получить голоса прогрессивных слоев населения у Порошенко нет шансов", - сказал Рыбачук LIGA.net. По его словам, еще один фактор, который повлияет на выборы украинского президента - это позиция США. Скоро политики наперегонки начнут ездить в Вашингтон и меряться, кто привез значок покрупнее, иронизирует он.

Поездку в Давос на прошлой неделе Порошенко уже использовал для того, чтобы убедить Запад в своих успехах. К примеру, назвал осень 2017 года "самой успешной осенью реформ". "Мы не будем останавливаться даже перед следующим циклом выборов", - пообещал он.

Эта речь была рассчитана исключительно на зарубежную аудиторию.

"От выступления Порошенко ощущение, будто я попал в параллельную реальность", - говорят в НФ о Давосе. Хотя раньше критиковали президента за полное отсутствие месседжей: "Это, конечно, его дело, его партия, его кампания. Но мы не поддерживаем его идею, когда президент ездит, открывает больницы, дороги, школы. Это не функция главы государства. Для этого есть премьер-министр. От президента ждут больших вещей. Если оппозиции достаточно критиковать, то президент должен показать результат".

Обреченные на партнерство



БПП и Народный фронт - партнеры достаточно условные. Их союз выгоден, в первую очередь, партии Яценюка, рейтинг которой и шанс самостоятельно пройти в Верховную Раду следующего созыва стремится к нулю. Хотя соратники Яценюка утверждают, что это палка о двух концах: шанс на победу на президентских выборах у Порошенко появится, только если все его партнеры по так называемому демократическому лагерю откажутся от участия в выборах президента и не будут отбирать у него голоса.

"Когда я говорю все - я имею в виду все. Никто не идет самостоятельно на выборы. Все представители действующей власти поддерживают действующего президента. И это дает ему шанс, но не гарантию победы", - объяснил источник LIGA.net в Народном фронте.

Летом НФ и БПП вели переговоры о создании новой партии с чистого листа и совместном походе на выборы. Но переговоры провалились. "Объединение было возможно полгода назад. Сейчас мы об этом говорить не готовы", - объясняют в НФ.



На Банковой все еще не столь категоричны. "Я бы до сих пор не исключал любых вариантов, в том числе и объединения. Дверь возможностей не закрылась. Эти заявления делаются в том числе и для того, чтобы сделать партнеров более сговорчивыми", - заявляют в АП.



Преувеличивать роль Яценюка в кампании Порошенко не стоит, уверены политологи - он ему не конкурент. "Порошенко нужен союз с Народным фронтом в Раде, там они идут на определенные уступки. Но при этом указывают Народному фронту на их место, а оно достаточно незначительное с учетом нынешних электоральных позиций НФ. Они, безусловно, будут вести переговоры. Попытаются еще убедить Яценюка. Но если не удастся - из этого никто трагедии делать не будет", - сказал LIGA.net политолог Петр Олещук.



Парламентскому союзу БПП и НФ до выборов ничего не угрожает. "Коалиция будет существовать, все будет нормально", - заверил LIGA.net народный депутат от БПП, представитель парламента в Кабмине Вадим Денисенко.



"А что развал коалиции дает Народному фронту? Досрочные выборы? Громкое политическое самоубийство? Есть известное произведение Майн Рида - "Всадник без головы". Так вот, они сегодня - голова без тела", - считает политолог Евгений Магда.

По его словам, у НФ действительно необычно консолидированная фракция, но нет внятной структуры на местах. Потерять кресла в Раде в обмен на заведомо провальные досрочные выборы Яценюк не захочет. "Так что придется им подстраиваться друг к другу. Это то, что БПП и Народный фронт делают уже почти три года", - подчеркнул он.

Оппозиция и конкуренты

На первый взгляд, в руках у президента есть все необходимые ресурсы. К нему лояльна часть олигархов, сохранившая позиции после сомнительной деолигархизации. Близкий соратник и кум Юрий Луценко возглавляет Генпрокуратуру и может уголовными делами дополнительно "стимулировать" лояльность бизнеса и чиновников к власти.

Но первенство в политике и силовом блоке слабо конвертируется в поддержку на предстоящих выборах. Это подтверждается и последними рейтингами.

В конце 2017 года фонд Деминициативы совместно с Центром Разумкова провели исследование электоральных предпочтений граждан. Как показала социология, Порошенко снова уступил Тимошенко. За лидера Батькивщины готовы проголосовать 12,1% украинцев, которые уже определились с выбором и будут голосовать. За президента - 10,2%.



Среди всех респондентов (кто определился, что пойдет голосовать, и кто еще не определился) цифры следующие: 8,7% за Тимошенко и 7,6% за Порошенко.

"Это устойчивая тенденция. Процента два стабильно Порошенко уступает Тимошенко", - объяснила LIGA.net директор фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина.



Фонд Демократические инициативы и соцслужба Центра Разумкова, 15-19 декабря 2017 г.



Киевский международный институт социологии, 2-14 декабря 2017 г.

Рейтинги говорят, что наибольшие шансы выйти во второй тур - у пары Тимошенко и Порошенко. А дальше все будет зависеть от ситуации. "Если будет хоть немного ощутимый экономический рост, то люди могут его выбрать просто как меньшее зло", - допускает Бекешкина.

Больше 19% избирателей еще не определились с симпатиями - а это огромное электоральное поле. Больше 60% считают, что стране нужны новые лидеры. "Появиться они могут только в ящике. Один пример уже есть - За життя. Телевизионный феномен", - отметила она. В президентском рейтинге лидер этой партии, депутат Вадим Рабинович делит третье место с Анатолием Гриценко, с разницей всего в 0,1% (в пределах погрешности выборки). "У нас еще много времени, но после лета начнется очень веселая жизнь", - прогнозирует социолог.

На Банковой не видят угрозы для Порошенко: опираться на опросы нет смысла, поскольку до полноценной предвыборной кампании еще минимум полгода. "Согласно опросу, Порошенко и Тимошенко попадают во второй тур. Но говорить о том, что так и произойдет, рано. К осени на второе место вполне может выйти кто-то другой. И Порошенко попадет во второй тур не с Тимошенко", - говорит LIGA.net близкий к Банковой политтехнолог Виктор Уколов.

Он не исключает, что таким кандидатом может стать Вадим Рабинович или лидер Оппоблока Юрий Бойко: "Все может быть. Если кандидаты между собой договорятся".

Рабинович и Бойко на выборах опираются на общий электорат и фактически являются конкурентами. Но могут стать и союзниками. "Что тогда будет? Может ли Рабинович подобрать весь бывший электорат Партии регионов? Если гипотетически предположить, что они объединят усилия и займут бывшую нишу ПР, то можно будет говорить о выходе во второй тур такого, условно говоря, регионального кандидата", - добавил он.

В Администрации президента признают, что Рабинович во втором туре для Порошенко - предпочтительнее Тимошенко. Но окончательно вопрос еще не решен.

"Рассматриваются несколько человек, которые могут стать потенциальными конкурентами действующему президенту. Окончательно пока сложно об этом говорить. Есть много обстоятельств, которые влияют на сценарии", - сказал источник в АП.

Слухи, что к выходу во второй тур готовят Вакарчука, на Банковой отрицают: "Послушайте, Саакашвили - технология администрации, Вакарчук - технология администрации. Мы так скоро дойдем до того, что Юлия Владимировна - тоже технология администрации".



Пока АП работает над сценарием выборов, конкуренты Порошенко не отстают. Самый простой для них вариант - критиковать любые действия президента и подогревать оппозиционные настроения. Поэтому в 2018 году стоит ждать нового всплеска протестов.



"Если президент будет вести себя так, как сейчас, игнорируя реальность, то рост протестных настроений неизбежен", - сказал LIGA.net лидер фракции Самопомощь Олег Березюк.



Самопомощь обещает, что не будет инициатором протестов в 2018 году, ее задача - работать в Раде. Частично потому, что рейтинг лидера партии Садового был успешно обнулен Банковой в мусорном скандале еще в прошлом году. А вот Тимошенко и Саакашвили обязательно воспользуются ситуацией.

"Оппозиция - это конгломерат очень разнородных политических сил, каждая из которых претендует на собственную нишу, но при этом они между собой конкурируют за звание главного оппозиционера", - говорит политолог Олещук. Поэтому многое будет зависеть от отношений, которые сложатся между Саакашвили и Тимошенко. Если им удастся каким-то образом договориться о сотрудничестве, поделить должности и политическое влияние, то это объединение сможет претендовать на роль основной оппозиционной силы.



"Поодиночке оппозиция вряд ли способна бросить реальный вызов власти", - добавил Магда.



Судя по рейтингам, отдельно Саакашвили не угрожает политическим амбициям Порошенко. Но продолжает его раздражать. Поэтому Банковая рассматривает любые варианты, от экстрадиции до депортации: "Запад тоже устал от Михаила Николозовича. Я допускаю, что западные послы тоже ищут варианты, как бы его поскорее из Украины отправить", - говорит собеседник в БПП.



Сторонники Саакашвили предупреждают, что он из Украины просто так не уедет и собирается усилить акции протеста в 2018 году. "Будем делать все возможное, чтобы объединить здоровую часть общества и политиков", - заявил в комментарии LIGA.net близкий соратник Саакашвили, представитель Руха новых сил Давид Сакварелидзе. Вариант союза Саакашвили и Тимошенко не рассматривается. "Это невозможно. У нас разные стратегии, разный электорат, разные политические вкусы. Хотя ситуативное партнерство возможно. И в этом основная паранойя Порошенко. Его раздражает попытка создать новую политическую реальность, в которой ему и его окружению нет места", - добавил он.



Никаких объединенных кандидатов на президентских выборах вообще не будет, уверена социолог Бекешкина. Цель большинства политиков, которые примут в них участие - не должность президента, а победа на будущих парламентских выборах.

Олигархи и медиа-ресурсы

Крупный бизнесмен и главный политик страны, Порошенко умело использует власть для формирования лояльности олигархов и подрезает крылья тем, кто посягает на его власть еще до начала президентской гонки. Очевидно уже сейчас, что его программа-минимум на год будет заключаться в устранении Игоря Коломойского как вероятного спонсора возможных оппонентов, поддержке политического партнерства и бизнес-отношений с Ринатом Ахметовым и получении нейтралитета от телеканалов Виктора Пинчука.

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Лояльность ведущих телеканалов традиционно считалась необходимой составляющей для избрания на выборах. В президентской команде утверждают, что Банковая не рассчитывает на объединение всех владельцев больших телеканалов вокруг Порошенко.

В президентской фракции анонсируют, что конфликт Порошенко с Дмитрием Фирташем (Интер) и Игорем Коломойским (1+1) останется неизменным до президентских выборов. Оба олигарха вместе с Ринатом Ахметовым (телеканал Украина) и Виктором Пинчуком (СТБ, ICTV) входят в пятерку владельцев наиболее рейтинговых телеканалов.

Представитель фракции БПП Иван Винник в комментарии LIGA.net напомнил, что олигархат традиционно поддерживает сильных кандидатов, а "у Порошенко нет достойных конкурентов". Он подчеркивает, что телеканалы были и будут основной связью между кандидатом и избирателями. "Там главная аудитория активных избирателей. Facebook-избиратели менее активны во время голосований", - утверждает депутат.

Фаворит зрителей прошлых лет Интер с 2014 года скатился на третье место симпатий украинцев. Часть депутатов коалиции видят в этом четкую стратегию Банковой - ослабить влияние телеканала Фирташа перед выборами. Тем более, что заметно теряет политический вес и его владелец. Часть депутатов группы УДАР в БПП, где у Дмитрия Фирташа были лояльные депутаты, переориентировались на президента.

На поддержку рейтингового телеканала Украина Рината Ахметова президент вполне может рассчитывать. В БПП не отрицают, что олигарх построил прекрасные отношения с гарантом, и это наверняка конвертируется в медиа-содействие на выборах.



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Что касается нейтралитета телеканалов Пинчука к Порошенко, то это может измениться в зависимости от того, кто выйдет во второй тур, считают в БПП.

Владельца 1+1 Коломойского в кулуарах парламента называют будущим союзником Тимошенко на выборах, а следовательно, главным оппонентом президента, но пока этому нет весомых подтверждений. Если такие договоренности действительно будут достигнуты, то президент не постесняется дальше разрушать бизнес Коломойского, считает собеседник LIGA.net в Народном фронте. Решение Высокого суда Лондона о временном аресте активов Коломойского и Боголюбова делают их изолированными персонажами в Украине и Европе. Политическая изоляция Коломойского - стратегия, которая более менее успешно реализуется Банковой.

Пока Коломойский не спешит применять 1+1 против Порошенко. Исследование тональности упоминаний о президенте в 2016-2017 году в вечерних выпусках новостей на пятерке крупнейших телеканалов соответствует утверждению "хорошо, или никак".

На Банковой понимают, что Коломойский все равно будет поддерживать тех кандидатов, которые ослабят Порошенко на предстоящих выборах. Не исключают и сценария, при котором недружественные олигархи сами выдвинут кандидатов для оттягивания голосов у Порошенко. Избирательная гонка не будет для него легкой прогулкой.

Вертикаль власти и Конституция

Параллельно с поиском политических союзников и профилактикой олигархов, Банковая работает над развитием президентской вертикали в регионах. В ноябре прошлого года Верховная Рада вернула президенту привилегию назначать губернаторов и их заместителей без конкурса. Хотя в команде Порошенко не рассчитывают, что админресурс после Майдана сработает так же, как и во времена Януковича - региональные элиты не торопятся безоговорочно вписываться за президента. Первенства представителей БПП и сателлитов, которое имела Партия регионов, в областных советах тоже нет.

Пока Порошенко наращивает админресурс в регионах, в Верховной Раде собирают голоса под другой вариант - внесение изменений в Конституцию и ограничение полномочий президента.

"У нас формально парламентско-президентская республика, но вся власть находится в руках президента. На другой вариант он не пойдет. Более того - ему не дадут. Он является частью олигархата", - сказал LIGA.net лидер фракции Самопомощь Олег Березюк.



На съезде в ноябре после провала переговоров об объединении с президентской партией Народный фронт в лучших традициях шантажа предложил провести конституционную реформу и ограничить права президента. "У нас есть такой проект Конституции. Мы готовы его вносить в парламент, - говорил журналистам в Харькове глава МВД Арсен Аваков.



В реальный успех этого предприятия в Народном фронте не верят. "Нет смысла его вносить, пока мы не увидим голоса для первого чтения", - сказал LIGA.net источник в НФ.



Лидер президентской фракции БПП в парламенте Сергей Березенко на вопрос LIGA.net о возможности проведения конституционной реформы отреагировал резко: "Пусть инициируют. Президент в своем обращении в сентябре четко дал понять свою позицию".



В этом обращении Порошенко напомнил, что предан идее парламентско-президентской республики, и только по своей инициативе уступил часть полномочий при голосовании за поправки в Конституцию по вопросам правосудия и децентрализации. "Я никогда не соглашусь с предложениями забрать у людей право избирать президента и передать это право парламенту. Внесение кардинальных изменений в Конституцию уже почти в избирательном цикле вряд ли будет положительно воспринято обществом", - заявил глава государства.



В Народном фронте эту часть обращения считают манипуляцией. "Они в его речи умышленно прописали, что целью изменений в Конституцию является избрание президента в парламенте. И мы ему умышленно ответили на съезде, один в один, под копирку. Сказали: ребята, вы нам тут не рассказывайте, прямые президентские выборы никто отменять не будет", - сказал LIGA.net источник, приближенный к Арсению Яценюку.

Политолог Петр Олещук не видит предпосылок для изменения текущей линии поведения Порошенко. Сейчас это линия, ориентированная на усиление персональной власти, концентрацию полномочий, расстановку на всех возможных постах или людей, которые не имеют надлежащих полномочий, то есть, являются исполняющими обязанности (классический пример - НБУ), или людей, которые из-за отсутствия политических амбиций и харизмы не смогут претендовать на отдельную политическую роль.

"Таких людей в окружении Порошенко очень много, начиная с Климкина и заканчивая главой Администрации Порошенко Райниным", - отметил он.



Война за мир

На выборах-2014 спекуляции на скорой победе и окончании войны уже были использованы Порошенко. Этого не произошло. Но тема войны, безусловно, останется одной из ведущих в кампании.



"Я думаю, президент будет выискивать такие победы, большие и маленькие, чтобы их накапливать и попытаться переломить настроения общества", - говорит Олещук.

Во многом стратегия Порошенко в вопросе Донбасса будет зависеть от позиции США. И пока все складывается для него достаточно неплохо. Еще осенью Штаты занимали выжидательную позицию, почему-то в расчете на то, что после выборов 2018 года Путин станет сговорчивее. А в конце года, после продвижения расследования о вмешательстве РФ в выборы, США изменили стратегию, согласившись на поставки Украине летального вооружения вместо оборонительного.

Сценарии дальнейшего развития ситуации по Донбассу LIGA.net подробно осписала в тексте Линия огня. Почему Украина получила Джавелины от США. Сейчас главная цель переговоров - схема ввода миротворцы, присутствие которых, считают в АП, позволит быстро завершить войну.

"Об этом речь идет постоянно и везде, на самом деле. Если мы получим миротворцев, голубые каски ООН, мы полностью остановим войну. Все это прекрасно понимают. Сейчас удалось и Запад, и Путина вовлечь в тему. Россияне хотят нарисовать, что это их идея - нет проблем. Нас это устраивает. Главное результат", - отметили в АП, добавив, что сейчас дипломаты работают над рассмотрением резолюции в Совбезе ООН.

Побочное последствие этого сценария - возможно, жители оккупированных территорий Донбасса смогут принимать участие в выборах. С непредсказуемым для Порошенко результатом.

Политтехнолог Банковой Виктор Уколов с этим не согласен: "Могут ли влиять донецкие после реинтеграции Донбасса на выборы президента? Нет. Я так не думаю. Скорее всего, больше влияние будет, если условные региональные кандидаты объединят свои усилия".

В любом случае, Порошенко в следующем году придется балансировать между личными интересами, войной и позицией западных партнеров. Поэтому продвижение в мирном процессе на Донбассе может стать в следующем году более значимым для политического будущего Порошенко, чем даже антикоррупционная политика.

Валерия Кондратова, Дмитрий Бобрицкий

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