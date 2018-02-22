Страна исполняющих обязанности. Как коалиция торгуется за кресла







Регламент Верховной Рады технически не разрешает одним голосованием принимать несколько кадровых решений. Но выход есть. "Связать голосование НБУ и ЦИК, поставить их недалеко друг от друга. Может, кто-то и планирует так сделать", - предполагает первый заместитель главы банковского комитета Рады Михаил Довбенко.



"Говорить о пакете еще рано. Сначала мы хотим услышать позицию, да или нет, кто и как будет голосовать", - добавил депутат



НБУ. Встреча фракции БПП со Смолием запланирована на понедельник, 26 февраля, сообщил Довбенко Регламент Верховной Рады технически не разрешает одним голосованием принимать несколько кадровых решений. Но выход есть. "Связать голосование НБУ и ЦИК, поставить их недалеко друг от друга. Может, кто-то и планирует так сделать", - предполагает первый заместитель главы банковского комитета Рады Михаил Довбенко."Говорить о пакете еще рано. Сначала мы хотим услышать позицию, да или нет, кто и как будет голосовать", - добавил депутат Владимир Арьев Встреча фракции БПП со Смолием запланирована на понедельник, 26 февраля, сообщил Довбенко LIGA.net . Отдельно представлять свою кандидатуру Народному фронту Смолий тоже планирует. Валерия Гонтарева с депутатами встретится уже в сессионном зале, где представит отчет о работе главой НБУ.



Пока депутаты из НФ не видели Смолия на заседании своей фракции, а его кандидатуру в широком кругу не обсуждали. В НФ теперь осторожнее комментируют тему кадровых переговоров с президентской командой. В некоторых СМИ появилась информация о том, что фронтовики готовы проголосовать за Смолия, если он уволит представителей БПП в правлении Нацбанка: Катерину Рожкову и Олега Чурия. А на их место назначит Василия Фурмана и Елену Щербакову. Сейчас Щербакова - действующий член совета НБУ по квоте фронтовиков.



Лидер фракции НФ в Раде Максим Бурбак выступил с категорическим опровержением таких переговоров.



В БПП не "под диктофон" говорят, что у союзников все-таки большие аппетиты на вакантные должности. "Понимаете, этим все подавай. Они там хотят два зама (в ЦИК - ред) и там (в НБУ - ред), это слишком много", - рассказывает Пока депутаты из НФ не видели Смолия на заседании своей фракции, а его кандидатуру в широком кругу не обсуждали. В НФ теперь осторожнее комментируют тему кадровых переговоров с президентской командой. В некоторых СМИ появилась информация о том, что фронтовики готовы проголосовать за Смолия, если он уволит представителей БПП в правлении Нацбанка: Катерину Рожкову и Олега Чурия. А на их место назначит Василия Фурмана и Елену Щербакову. Сейчас Щербакова - действующий член совета НБУ по квоте фронтовиков.Лидер фракции НФ в Раде Максим Бурбак выступил с категорическим опровержением таких переговоров.В БПП не "под диктофон" говорят, что у союзников все-таки большие аппетиты на вакантные должности. "Понимаете, этим все подавай. Они там хотят два зама (в ЦИК - ред) и там (в НБУ - ред), это слишком много", - рассказывает LIGA.net депутат БПП, который тоже рассчитывает на одну из обсуждаемых должностей.



Официально в президентской фракции отрицают такие требования. "Пока у меня подтверждения этой информации нет ни из первого, ни и из второго источника", - отметил депутат Михаил Довбенко.



"Мы не требуем ни заместителя, ни первого заместителя главы Национального банка. Это Петр Алексеевич вместе с Администрацией президента разгоняют слухи, потому что не могут собрать голоса под Смолия", - повторил позицию фракции другой собеседник Официально в президентской фракции отрицают такие требования. "Пока у меня подтверждения этой информации нет ни из первого, ни и из второго источника", - отметил депутат Михаил Довбенко."Мы не требуем ни заместителя, ни первого заместителя главы Национального банка. Это Петр Алексеевич вместе с Администрацией президента разгоняют слухи, потому что не могут собрать голоса под Смолия", - повторил позицию фракции другой собеседник LIGA.net в руководстве НФ.



ЦИК. Задача каждой из партий власти - получить как можно больше должностей из 15-ти возможных для влияния на принятие решений в ЦИК. Президент близок к получению "теневого большинства" из восьми кресел в комиссии.



Фракция Порошенко подала пять кандидатур в Центральную избирательную комиссию. От группы Воля народа на кресло в ЦИК претендует Татьяна Слипачук, которая была членом комиссии по отбору кандидатов в Госбюро расследований по квоте президента. От лояльной к президенту фракции Видродження идет кандидатура Аллы Басалаевой. В ключевых ситуациях за БПП может выступить кандидат Радикальной партии Татьяна Юзкова. Наконец, восьмой представитель президента в ЦИК - Олег Диденко, назначенный в 2014 году по квоте УДАРа.



Такая удачная конфигурация позволяет Порошенко даже вытолкнуть из списка претендентов креатуру заместителя Администрации президента Задача каждой из партий власти - получить как можно больше должностей из 15-ти возможных для влияния на принятие решений в ЦИК. Президент близок к получению "теневого большинства" из восьми кресел в комиссии.Фракция Порошенко подала пять кандидатур в Центральную избирательную комиссию. От группы Воля народа на кресло в ЦИК претендует Татьяна Слипачук, которая была членом комиссии по отбору кандидатов в Госбюро расследований по квоте президента. От лояльной к президенту фракции Видродження идет кандидатура Аллы Басалаевой. В ключевых ситуациях за БПП может выступить кандидат Радикальной партии Татьяна Юзкова. Наконец, восьмой представитель президента в ЦИК - Олег Диденко, назначенный в 2014 году по квоте УДАРа.Такая удачная конфигурация позволяет Порошенко даже вытолкнуть из списка претендентов креатуру заместителя Администрации президента Виталия Ковальчук а - Виталия Плукаря. Собеседники дают понять, что после того, как Ковальчук покинул команду Кличко и пошел работать в АП, на Банковой испытывают к нему ограниченное доверие. Кроме того, в АП не хотят видеть в ЦИК и представителя Оппоблока.







"На председателя ЦИК они хотят представителя от Воли народа. И тогда Петр Алексеевич фактически получит контрольный пакет в ЦИК. Потому что этот кандидат к Воле народа имеет такое же отношение, как я к адронному коллайдеру", - считает собеседник "На председателя ЦИК они хотят представителя от Воли народа. И тогда Петр Алексеевич фактически получит контрольный пакет в ЦИК. Потому что этот кандидат к Воле народа имеет такое же отношение, как я к адронному коллайдеру", - считает собеседник LIGA.net , близкий к Яценюку.



В Народном фронте согласны на три кандидатуры в Центральной избирательной комиссии, но с оговоркой - если отталкиваться от квот фракций, то они имеют право на четыре: "Это простая арифметика. Но в арифметике с Петром Порошенко, как не считай, все равно проиграешь".



Ранее в Народном фронте рассказывали



"Фактически, наших будет "три с половиной", - утверждает другой источник



На чью сторону перейдет жена экс-генпрокурора Олега Махницкого Катерина Березюк (Махницкая), еще не решено. Сама Березюк сказала В Народном фронте согласны на три кандидатуры в Центральной избирательной комиссии, но с оговоркой - если отталкиваться от квот фракций, то они имеют право на четыре: "Это простая арифметика. Но в арифметике с Петром Порошенко, как не считай, все равно проиграешь".Ранее в Народном фронте рассказывали LIGA.net о подготовке сценария, при котором НФ получит пять должностей в ЦИК. Таким образом НФ сможет заблокировать любое решения ЦИК. Но потом эту информацию в руководстве НФ опровергли."Фактически, наших будет "три с половиной", - утверждает другой источник LIGA.net , намекая на кандидата от Самопомощи Евгения Радченко.На чью сторону перейдет жена экс-генпрокурора Олега Махницкого Катерина Березюк (Махницкая), еще не решено. Сама Березюк сказала LIGA.net , что не собирается подыгрывать любой из партий власти. Ей уже "предлагали тихо уйти" - она отказалась. Березюк намекает, что ей известно о том, что коалиция не может до конца поделить места в ЦИК, но быть лояльной к одной из сил ей пока не предлагали. "Им сейчас это не нужно. Я для них неуправляемая. Никто из них на меня не рассчитывает", - говорит Березюк.



Ситуация с другим членом ЦИК с 2014 года Олегом Диденко выглядит более очевидной. Диденко - это БПП. В комментарии Ситуация с другим членом ЦИК с 2014 года Олегом Диденко выглядит более очевидной. Диденко - это БПП. В комментарии LIGA.net Диденко подчеркнул, что руководствуется статьями Конституции Украины, где говорится о политической независимости членов ЦИК. Но источник в ЦИК сообщает, что у президента рассчитывают на Диденко.



В партиях власти также ревностно комментируют, кто должен занять место главы ЦИК. На данном этапе переговоров фронтовики не настаивают на назначении своего кандидата Наталии Бернацкой (Севостьяновой). Но добавляют: обсуждения еще не было.



Предложенный президентом состав ЦИК в Народном фронте называют крайне слабым: "Я не представляю, как они будут проводить выборы с таким составом", - говорит один из лидеров НФ.



Сейчас предложенный президентом состав ЦИК проходит спецпроверку. Дата голосования еще не определена. Депутат от БПП Александр Черненко объяснил В партиях власти также ревностно комментируют, кто должен занять место главы ЦИК. На данном этапе переговоров фронтовики не настаивают на назначении своего кандидата Наталии Бернацкой (Севостьяновой). Но добавляют: обсуждения еще не было.Предложенный президентом состав ЦИК в Народном фронте называют крайне слабым: "Я не представляю, как они будут проводить выборы с таким составом", - говорит один из лидеров НФ.Сейчас предложенный президентом состав ЦИК проходит спецпроверку. Дата голосования еще не определена. Депутат от БПП Александр Черненко объяснил LIGA.net , что до вынесения в сессионный зал вопрос должен пройти через комитет. Его заседание запланировано на среду. "В повестке дня этого вопроса пока нет. Без решения комитета в зал на голосование список не пойдет", - сказал Черненко.



"Право на счет"



Найти недостающие голоса для всего кадрового пакета в НФ предлагают за счет распределения кресел в Счетной палате между другими фракциями Верховной Рады. Члены палаты возглавят департаменты с большими полномочиями, и это должно мотивировать другие политсилы.



"Порошенко должен включиться самостоятельно. Перестать играть в игры, в том числе и с нами. Собрать все группы и фракции, выйти с предложением. Именно он должен быть модератором этого вопроса", - подчеркнул собеседник в Народном фронте.







В президентской силе не понимают такую позицию фронтовиков. "Кадровые вопросы должны разрешиться не для президента или еще кого-то. Государство, где многие руководители представлены на международной арене в качестве исполняющих обязанности - это позор для всей страны, а не только для президента", - говорит депутат от БПП Ирина Суслова.



Об инициативе разменять Счетную палату на ЦИК и НБУ она не слышала.



Консультации по распределению мест в Счетной палате продолжаются. 18 декабря бюджетный комитет парламента направил решение о результатах повторного конкурса Верховной Раде для назначения нового состава Счетной палаты, в него вошли 23 кандидата. Юридически все готово для голосования, но политического решения пока нет.



Что касается омбудсмена, то некоторые депутаты утверждают, что это совсем "не пакетная должность". Без оглядки на персону, назначение зависло одновременно по нескольким причинам. Первая - давление международных правозащитных организаций (в ООН призывали украинский парламент изменить действующую процедуру и перейти к тайному голосованию - ред). Вторая - Рада не успела рассмотреть назначение одного из трех претендентов Андрея Мамалыгу, Людмилу Денисову или Сергея Алексеева на эту должность в 45-дневный срок. Это означает, что кандидаты заново должны собрать треть подписей нардепов для своего выдвижения, опять подтверждать справками юридический опыт и повторно пройти собеседование в профильном комитете.



Такую сложность процедуры объясняет член комитета по защите прав человека, нардеп от БПП Ирина Суслова. По ее словам, уполномоченный по правам человека - это серьезная должность одного уровня с министром, которая дает дипломатический иммунитет и позволяет проверять любые учреждения закрытого типа.



"Если спикер решит поставить на голосование без соблюдения процедуры, то назначение будет незаконным", - констатирует Суслова.





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