Секс, гранаты, Медведчук. Репортаж из Рады

Перед голосованием депутаты услышали от генпрокурора главное - арест Савченко нужен для того, чтобы следствие могло выйти на Медведчука



Операция "локализация"



Верховная Рада сегодня при поддержке подавляющего количества фракций разрешила арестовать Надежду Савченко, которая, по версии следствия, планировала устроить масштабный теракт в центре Киева с тысячами жертв и расстрелять в парламенте руководство страны. Полная процедура снятия неприкосновенности может занять до месяца. Пять дней дается депутату на письменные пояснения, затем в течение 20 дней просьбу прокуратуры должен рассмотреть Регламентный комитет парламента. После этого еще в течение семи дней вопрос вносится в зал на голосование. В случае с Савченко уложились в неделю: урезать нельзя было только срок на пояснения депутата. Все остальные вопросы были решены более чем оперативно - за один день.



Генпрокурор Луценко на заседании Регламентного комитета сообщил, что Генпрокурор Луценко на заседании Регламентного комитета сообщил, что подозрения против Савченко и Рубана основаны на показаниях офицеров ВСУ, которых пытались завербовать для теракта. Офицеры восьмого полка спецназначения ВСУ Березень, Захарченко, Лящ и Кот, по словам Луценко, сначала сочли бредом предложение Савченко, но когда дело дошло до просьбы помочь с переправкой оружия через линию разграничения, обратились в СБУ.







Первый груз с оружием пропустили, а автомобиль, которым пользовался Рубан, перед вторым рейсом снабдили видеокамерами. О Первый груз с оружием пропустили, а автомобиль, которым пользовался Рубан, перед вторым рейсом снабдили видеокамерами. О поставках оружия и планах теракта, по версии следствия, Савченко и Рубан договаривались лично с главарем террористической организации ДНР Александром Захарченко. Само оружие поставлялось из военных частей, которыми командовали кадровые российские военнослужащие.



Откровения Надежды



"А кино крутить будут?" - поинтересовалась Савченко перед своим выступлением на заседании Регламентного комитета. Выяснив, что видеозапись будут показывать уже в сессионном зале, Савченко "А кино крутить будут?" - поинтересовалась Савченко перед своим выступлением на заседании Регламентного комитета. Выяснив, что видеозапись будут показывать уже в сессионном зале, Савченко начала оправдываться . Своих контактов с боевиками она не отрицала и напомнила, что с Захарченко и Плотницким общалась еще в Минске. " Есть враги, а есть противники . Враги - это РФ. С Путиным я не разговаривала", - пояснила она. А вот противники, по ее словам, совсем другое дело. "Поверьте, мне нравится, что они недовольны и той ситуацией, которая у них, и той ситуацией, которая в Украине", - заявила депутат.



"Что вам еще рассказать? - спросила она и предалась воспоминаниям молодости. - В каждом военном подразделении есть агенты СБУ. Меня тоже считали агентом СБУ. Когда я служила в Вооруженных силах, мне было 22 или 23 года, меня домогался начальник штаба моей военной части. Он много девочек перепортил. Сейчас этот начальник штаба точно так же Герой Украины. Тогда он был в звании майора", - откровенничала Савченко.



По ее словам, выход ей подсказал прапорщик, который предложил подшутить над майором и изобразить из себя агента СБУ: "Я поехала в Киев, на печатной машинке написала заявление, что в вашем подразделении есть подсадная утка, это любовница начальника СБУ, будьте осторожны. Я отправила это из Киева. Вы бы видели, как меня стало бояться мое командование. Тогда я впервые увидела, насколько слаба наша армия".



Политика, по версии Савченко, также встретила ее жестким харрасментом. "В первый же день знакомства затягивают тебя в постель, не выходит тебя - затягивают твою сестру, не выходит сестру - затягивают твою помощницу. Ну как-то, знаете, у него не встал у меня не увлажнилось. Так получилось. Не ведусь я на такие дешевые вербовки", - сказала она.



Сопромат сюрреализма



Савченко утверждает, что, заподозрив внимание спецслужб, решила довести ситуацию до абсурда и озвучила якобы завербованным офицерам ВСУ план, который нельзя реализовать. "Я просчитала по сопромату конструкции, которые выполнить невозможно, мы придумали для вас сюрреальность", - заявила она. По ее мнению, взорвать Раду и Кабмин просто нереально. "Хотя у каждого украинца есть такая мечта, чтобы Верховная Рада взорвалась, но за мечты не судят", - добавила народный депутат. Она настаивает на том, что хотела всего лишь напугать депутатов. "Вы хотите напугать людей, а я хотела напугать вас, я хотела всколыхнуть Украину. Я хотела, чтобы вы поняли, что то, что вы планировали в свое время, чтобы прийти к власти, могут планировать против вас" - заявила она.



Во время своего почти получасового спича на заседании комитета Савченко озвучила практически все мемы из российского сегмента соцсетей по поводу "госпереворота" на Майдане.





Депутат с гранатом



"Очень важно было показать сейчас вам, что вы ходите очень близко к смерти", - поясняла Савченко членам комитета. И добавила, что на прошлой неделе действительно пронесла в Раду гранаты. "Вот", - сказала депутат, полезла в сумку и в атмосфере общего напряжения вытащила оттуда два крупных граната. Разместив фрукты на столе перед собой, Савченко с удовольствием вспоминала события недельной давности. "Люди вытаскивали карточки и перелезали по стульям. Говорили, что разлет Ф-1 - около двухсот метров. Просчитайте периметр, вы далеко не убежите", - вдохновенно говорила она.









"Не надо меня пугать близостью смерти, я ее видел на 31-й день голодовки. Я знаю, что это такое. Я сбросил 23 килограмма. А ты вышла накачанная российской пропагандой о преступлениях на Майдане", - отреагировал Луценко на выступление Савченко.



"Я была на Майдане и видела твои преступления", - парировала депутат.



"Я вас не перебивал, жуйте гранаты", - осадил Савченко генпрокурор.



Комитет единогласно признал все представления прокуратуры



Продолжение следует



Чтобы рассмотреть представление генпрокурора по Савченко, депутаты отменили перерыв. Вся процедура заняла чуть более часа. Члены комитета не отреагировали на представление, журналисты оживились и посмеялись."Не надо меня пугать близостью смерти, я ее видел на 31-й день голодовки. Я знаю, что это такое. Я сбросил 23 килограмма. А ты вышла накачанная российской пропагандой о преступлениях на Майдане", - отреагировал Луценко на выступление Савченко."Я была на Майдане и видела твои преступления", - парировала депутат."Я вас не перебивал, жуйте гранаты", - осадил Савченко генпрокурор.Комитет единогласно признал все представления прокуратуры законными и обоснованными . Около часа аппарат готовил документы для голосования. В зале тем временем рассматривали другие вопросы. Журналисты следили за перемещением Савченко. "Сбежала?" - нервничала пресса, когда она выходила из зала. "Да нет, просто покурить вышла", - поясняли другие.Чтобы рассмотреть представление генпрокурора по Савченко, депутаты отменили перерыв. Вся процедура заняла чуть более часа.





Луценко сообщил, что расследование планируется завершить быстро: "В качестве подозреваемого задержан Рубан. Сегодня я прошу разрешения на арест другого участника сговора, чтобы в течение двух-трех месяцев завершить следствие и передать в суд".









После этого депутатам показали 28-минутное После этого депутатам показали 28-минутное оперативное видео , полученное в ходе негласных следственных действий. В ролике присутствуют аудио- и видеофрагменты разговоров Савченко и Рубана с офицерами ВСУ, которые и поставили в известность СБУ. В беседах с военными Савченко и Рубан обсуждают варианты совершения теракта в Киеве и, в частности, в Верховной Раде.



"Я предлагаю переворот. "Я предлагаю переворот. Их надо убрать физически , всех и сразу", - говорит депутат в одном из фрагментов.







"Дальше надо делать так, чтобы они бежали. То есть меня меньше интересует правительственный квартал, меня больше всего интересуют их жилища. Я думаю, они начнут бежать, когда им не будет куда возвращаться, бежать будут все. Дальше ваша задача - держать периметр", - добавила Савченко, обращаясь к одному из военных.



Планы Савченко, судя по видео, шокировали даже Рубана. "400 тысяч, даю 400 тысяч", - говорит Савченко, на что Рубан переспрашивает: "Чего 400? Денег?" - "Каких денег, Вова? Смертей нужно", - отвечает Савченко.







За несколько минут до голосования Луценко озвучил информацию, которую ждали еще с момента задержания Рубана: следствие копает под кума президента РФ, лидера организации "Украинский выбор"



За снятие неприкосновенности, задержание и арест Савченко проголосовали большинство фракций, за исключением Оппоблока. Против согласия на арест выступили депутаты от БПП Аркадий Корнацкий и Вадим Кривохатько, внефракционный Евгений Мураев, депутаты Оппозиционного блока Михаил Добкин, Евгений Балицкий, Вадим Новинский, Нестор Шуфрич, Вадим Рабинович, Николай Скорик, Игорь Шурма.



Савченко вышла из Рады



Заседание Шевченковского суда по аресту Савченко начнется завтра ориентировочно в 9:00. За несколько минут до голосования Луценко озвучил информацию, которую ждали еще с момента задержания Рубана: следствие копает под кума президента РФ, лидера организации "Украинский выбор" Виктора Медведчука . Его фамилию Луценко называть не стал. Заявил только, что задача спецслужб - выйти на кукловода Савченко и Рубана. "Мы догадываемся, кто этот кукловод. Мы слышим тут лозунги так называемого "Украинского выбора"... - сказал он. Депутаты в секторе Народного фронта принялись скандировать "Медведчук! Медведчук!" Луценко отметил, что генпрокурор от депутата отличается, в числе прочего, тем, что не может озвучивать фамилии без фактов. Но и опровергать информацию не стал. "Сделаю все, чтобы не просто назвать фамилию, а и объявить о начале уголовного производства против главного врага Украины", - добавил он.За снятие неприкосновенности, задержание и арест Савченко проголосовали большинство фракций, за исключением Оппоблока. Против согласия на арест выступили депутаты от БПП Аркадий Корнацкий и Вадим Кривохатько, внефракционный Евгений Мураев, депутаты Оппозиционного блока Михаил Добкин, Евгений Балицкий, Вадим Новинский, Нестор Шуфрич, Вадим Рабинович, Николай Скорик, Игорь Шурма.Савченко вышла из Рады без наручников . Она пожелала прогуляться до управления СБУ пешком в сопровождении журналистов и сторонников. С балкона многоэтажки на улице Грушевского ей иронично кричали: "Но пасаран".Заседание Шевченковского суда по аресту Савченко начнется завтра ориентировочно в 9:00.









Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.







