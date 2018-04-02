А кто слушал - молодец. Как будут делить кресло Холодницкого

Сближение Сытника и Луценко на фоне общей позиции по Холодницкому чревато увеличением влияния генпрокурора на борьбу с топ-коррупционерами



По версии Сытника, жучки зафиксировали разглашение информации о готовящихся обысках фигурантам дел, подстрекательство свидетеля к даче неправдивых показаний, давление на прокуроров и на суд.







Второй человек, которого называют потенциальным преемником - первый замглавы САП



"Надеюсь, что будет Грищук. Именно он тогда занял первое место, но Порошенко сделал выбор в пользу Холодницкого. Само по себе это было уже первым странным сигналом, потому что время от времени появлялись слухи, что на Холодницкого есть компромат", - рассказал



Угроза получить полностью подконтрольного Банковой прокурора после отставки Холодницкого существует, говорят в ЦПК: "Но это только угроза, а с Холодницким уже есть проблема... Записи еще больше разложат по полочкам, что происходило в САП".



Теперь дальнейшая судьба Холодницкого



Комиссии не обязательно сразу увольнять зампрокурора. Может ограничиться выговором. Все зависит от силы доказательств на пленках. Холодницкий заявил, что готов отвечать на все вопросы прокуроров комиссии: кроме нецензурной брани, ничего крамольного в записях быть не может.



То, что КДКП подыгрывает власти, можно понять из нескольких дел. Выговор получил прокурор САП Андрей Перов, который является обвинителем в деле бывшего депутата Николая Мартыненко. В то же время, КДКП не уволила военного прокурора Константина Кулика, являющегося обвиняемым по делу о незаконном обогащении. Он до сих пор состоит на госслужбе.



Конкурсный отбор: два сценария



Замену Холодницкому должна найти Комиссия по отбору на административные должности САП, состоящая из 11 членов: семеро от Верховной Рады и четверо от Совета прокуроров Украины. Но теперь госчиновникам запрещено входить в состав комиссии. Это означает, что из нее уже вычеркнуты трое: Екатерину Левченко назначили уполномоченной правительства по вопросам гендерной политики,



Юристы спорят о двух аспектах: правомочна ли сама комиссия и должна ли Верховная Рада добирать троих представителей - или назначить новую семерку. Пока понятно только, что совет прокуроров должен выбрать четырех новых членов, поскольку их делегировал еще генпрокурор Шокин до формирования совета прокуроров.



Возможны два сценария развития событий. В первом комиссия правомочна, Рада не добирает оставшихся представителей, а совет прокуроров избирает свою четверку. В этом случае представители общественных организаций имеют три голоса - Виталий Шабунин из ЦПК (по квоте



Представлять власть в этой комиссии остаются аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач (от



Второй сценарий - если власть начнет создавать комиссию с нуля, когда постановление Рады о ее назначении еще будет действовать. Тогда в ЦПК обещают отстаивать ее правомочность в суде. Блок Петра Порошенко может заблокировать избрание своей семерки в Раде, чем развяжет руки совету прокуроров. Они смогут быстро избрать своих четырех членов комиссии и по закону самостоятельно избрать замену Холодницкому.



В любом случае, перезагрузка комиссии произойдет. Вопрос только в том, по какому сценарию и как быстро.



Парламент будет втянут в новую серию сложных кадровых переговоров. Как минимум, Народный фронт не подарит должность главы САП фракции



Заместитель фракции НФ



"Получается дыра": кто будет и.о. Холодницкого



Самое интересное начнется после отставки Холодницкого. Кто и как будет руководить Спецпрокуратурой? Сытник не может полностью опираться на договоренности с Луценко о преемнике Холодницкого - в его окружении говорят, что он не верит генпрокурору на слово. Но очевидно, что после синхронной подачи жалоб этот вопрос они обсуждали. Наиболее удобный выход для обеих сторон - оставить до конкурсного отбора (а может, и дальше) исполняющим обязанности первого зама Холодницкого Максима Грищука.



Депутат



Читайте также: Холодницкий пояснил, кто будет руководить САП в случае его ухода Второй человек, которого называют потенциальным преемником - первый замглавы САП Максим Грищук , который на предыдущем конкурсе на два голоса даже обошел Холодницкого ( 9 против 7 )."Надеюсь, что будет Грищук. Именно он тогда занял первое место, но Порошенко сделал выбор в пользу Холодницкого. Само по себе это было уже первым странным сигналом, потому что время от времени появлялись слухи, что на Холодницкого есть компромат", - рассказал LIGA.net народный депутат от БПП Сергей Лещенко.Угроза получить полностью подконтрольного Банковой прокурора после отставки Холодницкого существует, говорят в ЦПК: "Но это только угроза, а с Холодницким уже есть проблема... Записи еще больше разложат по полочкам, что происходило в САП".Теперь дальнейшая судьба Холодницкого находится в руках Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП). Генпрокурор Луценко и директор НАБУ Сытник уже подали туда по дисциплинарной жалобе с просьбой уволить Холодницкого. Они утверждают, что в жалобах содержатся рассекреченные записи прослушки из кабинета главы САП.Комиссии не обязательно сразу увольнять зампрокурора. Может ограничиться выговором. Все зависит от силы доказательств на пленках. Холодницкий заявил, что готов отвечать на все вопросы прокуроров комиссии: кроме нецензурной брани, ничего крамольного в записях быть не может.То, что КДКП подыгрывает власти, можно понять из нескольких дел. Выговор получил прокурор САП Андрей Перов, который является обвинителем в деле бывшего депутата Николая Мартыненко. В то же время, КДКП не уволила военного прокурора Константина Кулика, являющегося обвиняемым по делу о незаконном обогащении. Он до сих пор состоит на госслужбе.Замену Холодницкому должна найти Комиссия по отбору на административные должности САП, состоящая из 11 членов: семеро от Верховной Рады и четверо от Совета прокуроров Украины. Но теперь госчиновникам запрещено входить в состав комиссии. Это означает, что из нее уже вычеркнуты трое: Екатерину Левченко назначили уполномоченной правительства по вопросам гендерной политики, Евгений Нищук стал министром культуры, а Владимир Филенко назначен штатным советником министра МВД.Юристы спорят о двух аспектах: правомочна ли сама комиссия и должна ли Верховная Рада добирать троих представителей - или назначить новую семерку. Пока понятно только, что совет прокуроров должен выбрать четырех новых членов, поскольку их делегировал еще генпрокурор Шокин до формирования совета прокуроров.Возможны два сценария развития событий. В первом комиссия правомочна, Рада не добирает оставшихся представителей, а совет прокуроров избирает свою четверку. В этом случае представители общественных организаций имеют три голоса - Виталий Шабунин из ЦПК (по квоте Самопомощи ), экс-глава Конституционного суда Виктор Шишкин (по квоте Батькивщины ) и Мэри Батлер из Минюста США (по квоте Народного фронта ).Представлять власть в этой комиссии остаются аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач (от БПП ) и 4 представителя совета прокуроров - трое против пяти.Второй сценарий - если власть начнет создавать комиссию с нуля, когда постановление Рады о ее назначении еще будет действовать. Тогда в ЦПК обещают отстаивать ее правомочность в суде. Блок Петра Порошенко может заблокировать избрание своей семерки в Раде, чем развяжет руки совету прокуроров. Они смогут быстро избрать своих четырех членов комиссии и по закону самостоятельно избрать замену Холодницкому.В любом случае, перезагрузка комиссии произойдет. Вопрос только в том, по какому сценарию и как быстро.Парламент будет втянут в новую серию сложных кадровых переговоров. Как минимум, Народный фронт не подарит должность главы САП фракции Порошенко . Как максимум, он может отстаивать Холодницкого, который, по словам Сытника, разглашал информацию по делу фирмы Золотой мандарин - с ней связан депутат из НФ Логвинский. Если прослушка это подтвердит, то позиция некоторых членов НФ, что увольнение Холодницкого угрожает антикоррупционной борьбе, будет выглядеть подозрительно.Заместитель фракции НФ Андрей Тетерук с таким утверждением не согласен. НФ никогда не будут прикрывать депутатов, замешанных в коррупции, заверил он. Обнародование записей прослушки должно пролить свет на громкие заявления директора НАБУ Артема Сытника.Самое интересное начнется после отставки Холодницкого. Кто и как будет руководить Спецпрокуратурой? Сытник не может полностью опираться на договоренности с Луценко о преемнике Холодницкого - в его окружении говорят, что он не верит генпрокурору на слово. Но очевидно, что после синхронной подачи жалоб этот вопрос они обсуждали. Наиболее удобный выход для обеих сторон - оставить до конкурсного отбора (а может, и дальше) исполняющим обязанности первого зама Холодницкого Максима Грищука.Депутат Мустафа Найем считает, что если руководство над САП на этот период возьмет на себя Луценко, это будет ударом по антикоррупционным органам: "Надеюсь, у генпрокурора хватит мудрости и адекватности, чтобы не насиловать САП и отдать в нужные руки".



Согласно закону, полноценно исполнять обязанности главы САП не может никто, ни его заместители, ни генпрокурор в одном лице. Холодницкий одновременно - и глава САП, и замгенпрокурора. "Получается дыра, которую придется закрывать заместителям Холодницкого Кривенко и Грищуку как процессуальным руководителям, и Луценко - как генеральному прокурору", - поясняют собеседники Согласно закону, полноценно исполнять обязанности главы САП не может никто, ни его заместители, ни генпрокурор в одном лице. Холодницкий одновременно - и глава САП, и замгенпрокурора. "Получается дыра, которую придется закрывать заместителям Холодницкого Кривенко и Грищуку как процессуальным руководителям, и Луценко - как генеральному прокурору", - поясняют собеседники LIGA.net . В теории замена прокурора должна происходить сразу: один уже выбран, а второй после этого увольняется.



По мнению главы антикоррупционного комитета Верховной Рады



В ЦПК объясняют, что у Юрия Луценко могут быть разные мотивации помогать Сытнику. Ему надо оставаться в информационном поле и демонстрировать свои победы, а дело Холодницкого - хорошая возможность для такого пиара. Кроме того, после увольнения Холодницкого у Луценко все же появится дополнительная возможность влиять на САП, назначать спецпрокуроров САП на дела НАБУ. "Это техническая сторона вопроса. Он просто не сможет их не назначить", - говорит Шабунин.



Вся сложность субординации в САП состоит в том, что процессуальные прокуроры довольно независимые, но вынуждены постоянно бегать с документами наверх - к руководителю спецпрокуратуры. Он в стороне, но может и заблокировать, с ним приходится согласовывать подозрение. "Вопрос тут - сколько печатей у спецпрокуратуры для отправки дел в суд?" - говорит Шабунин.



В НАБУ на этот вопрос есть ответ - гербовая печать САП находится в сейфе Холодницкого в единственном экземпляре. Без него не может пройти ни один процессуальный документ, и это обеспечивает безграничный контроль, он во все вовлечен: "Ни один прокурор без захода к нему в кабинет не может ничего отправить. Это узкое место. Горлышко бутылки. Все должно пройти через него".



Риски и последствия: "Следующим может быть НАБУ"



"Безусловно, риски существуют. Безусловно, это все может в конечном счете плохо закончиться. Но с таким подходом оно все равно плохо закончится", - говорят в НАБУ. В бюро утверждают, что взвесили эти за и против перед обнародованием обвинений против прокурора САП.



Один из рисков касается непосредственно Сытника. В коалиции не исключают, что директор НАБУ может быть следующим. "После Холодницкого вопрос Сытника станет очень быстро. Они должны были работать в паре. Мне кажется, что эта история с Холодницким может открыть хит-парад компроматов", - сказал По мнению главы антикоррупционного комитета Верховной Рады Виктора Чумака , пока будет идти конкурс на должность главы САП, Луценко сможет "глубоко засунуть руки во все дела НАБУ", и в этом никакой пользы для работы антикоррупционного бюро не будет. "Тут выигрывает власть, и достаточно сильно, потому что это, в первую очередь, дискредитация органов, которые ведут прямую борьбу с коррупцией", - считает Чумак.В ЦПК объясняют, что у Юрия Луценко могут быть разные мотивации помогать Сытнику. Ему надо оставаться в информационном поле и демонстрировать свои победы, а дело Холодницкого - хорошая возможность для такого пиара. Кроме того, после увольнения Холодницкого у Луценко все же появится дополнительная возможность влиять на САП, назначать спецпрокуроров САП на дела НАБУ. "Это техническая сторона вопроса. Он просто не сможет их не назначить", - говорит Шабунин.Вся сложность субординации в САП состоит в том, что процессуальные прокуроры довольно независимые, но вынуждены постоянно бегать с документами наверх - к руководителю спецпрокуратуры. Он в стороне, но может и заблокировать, с ним приходится согласовывать подозрение. "Вопрос тут - сколько печатей у спецпрокуратуры для отправки дел в суд?" - говорит Шабунин.В НАБУ на этот вопрос есть ответ - гербовая печать САП находится в сейфе Холодницкого в единственном экземпляре. Без него не может пройти ни один процессуальный документ, и это обеспечивает безграничный контроль, он во все вовлечен: "Ни один прокурор без захода к нему в кабинет не может ничего отправить. Это узкое место. Горлышко бутылки. Все должно пройти через него"."Безусловно, риски существуют. Безусловно, это все может в конечном счете плохо закончиться. Но с таким подходом оно все равно плохо закончится", - говорят в НАБУ. В бюро утверждают, что взвесили эти за и против перед обнародованием обвинений против прокурора САП.Один из рисков касается непосредственно Сытника. В коалиции не исключают, что директор НАБУ может быть следующим. "После Холодницкого вопрос Сытника станет очень быстро. Они должны были работать в паре. Мне кажется, что эта история с Холодницким может открыть хит-парад компроматов", - сказал LIGA.net депутат от БПП Алексей Мушак.





Другие источники LIGA.net подчеркивают, что дела НАБУ не остановятся, но очень много процессуальных решений можно будет поставить под сомнение по нормам УПК. "Это попытка сбить одного из них, думая, что выживет другой. Это ошибка. Если они потопят Холодницкого, то следующим может быть НАБУ", - говорят собеседники.



В любом случае, новый виток публичной войны между органами, которые по идее должны воевать с коррупцией (а не друг с другом), больно бьет и по репутации Украины, особенно в глазах международных партнеров, и по всем антикоррупционным институциям. Уровень доверия от этого конфликта не вырастет ни для ГПУ, ни для САП и НАБУ.



"В ситуации с Холодницким репутационные потери несет все общество", - считает глава антикоррупционного комитета парламента Виктор Чумак. И Холодницкий, и Сытник пришли в антикоррупционные органы в первой волне, на них возлагались большие надежды. "На НАПК никто уже не надеялся, а вот НАБУ и САП, мы считали, пока сохраняются в первозданном виде, без влияния политики. Оказалось, это не так", - объяснил Чумак.



Без политического влияния дело Холодницкого точно не обойдется. По данным В любом случае, новый виток публичной войны между органами, которые по идее должны воевать с коррупцией (а не друг с другом), больно бьет и по репутации Украины, особенно в глазах международных партнеров, и по всем антикоррупционным институциям. Уровень доверия от этого конфликта не вырастет ни для ГПУ, ни для САП и НАБУ."В ситуации с Холодницким репутационные потери несет все общество", - считает глава антикоррупционного комитета парламента Виктор Чумак. И Холодницкий, и Сытник пришли в антикоррупционные органы в первой волне, на них возлагались большие надежды. "На НАПК никто уже не надеялся, а вот НАБУ и САП, мы считали, пока сохраняются в первозданном виде, без влияния политики. Оказалось, это не так", - объяснил Чумак.Без политического влияния дело Холодницкого точно не обойдется. По данным LIGA.net , расследование поручили департаменту ГПУ по особо важным делам в сфере экономики, который возглавляет Владимир Гуцуляк. Гуцуляк - бывший заместитель одиозного прокурора Дмитрия Суса, арестованного сейчас по подозрению в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, а также в декларировании ложной информации. "Этот департамент - продолжение департамента Кононенко-Грановского. Это спецподразделение занимается выполнением сомнительных поручений с политическим окрасом, с экономически-коррупционным окрасом", - говорят собеседники, близко знакомые с работой Генеральной прокуратуры.



В НАБУ заверяют, что не в курсе, почему Луценко с учетом сложных взаимоотношений с Сытником согласился играть с ним против Холодницкого: "Для Луценко это многоходовка. Просто так звезды сошлись. Сговора между Сытником и Луценко нет".



"Луценко специфический человек. Он раскладывает яйца в разные корзины", - объясняют собеседники, добавляя, что конфликт между Луценко и Сытником не окончен, он просто перешел из публичной плоскости в кулуары: "Только за последние месяцы он дважды требовал данные наших агентов, хотел залезть секретку. Суд дважды отказал".



Источники В НАБУ заверяют, что не в курсе, почему Луценко с учетом сложных взаимоотношений с Сытником согласился играть с ним против Холодницкого: "Для Луценко это многоходовка. Просто так звезды сошлись. Сговора между Сытником и Луценко нет"."Луценко специфический человек. Он раскладывает яйца в разные корзины", - объясняют собеседники, добавляя, что конфликт между Луценко и Сытником не окончен, он просто перешел из публичной плоскости в кулуары: "Только за последние месяцы он дважды требовал данные наших агентов, хотел залезть секретку. Суд дважды отказал".Источники LIGA.net в ГПУ вражду отрицают - возникающие противоречия и вопросы "решаются внутри, а не выносятся наружу". "40% производств, отправленных НАБУ в суд - стали результатом работы НАБУ, САП и ГПУ", - говорят собеседники. Такую позицию ранее задекларировали и Луценко с Сытником после декабрьского конфликта , который чуть не стоил Сытнику должности, а НАБУ - институциональной независимости.



Запад устал от этих конфликтов, признают в НАБУ: "Международное сообщество говорит: ребята, ша, вы в одной лодке. Такой месседж несла вся Большая семерка во время конфликта Луценко и Сытника. Будьте любезны, терпите и работайте. Но всему есть предел. Другое дело для них - если мы предоставим доказательства по Холодницкому".





Читайте также "Не производит хорошего впечатления": ЕС о конфликте НАБУ и САП



В посольстваз стран G-7 знают о ситуации с САП и ожидают ее разрешения. Один из дипломатов семерки требовал от НАБУ объяснить, что происходит, но напрямую они не вовлечены в этот процесс. "Все это для нас не очень красиво выглядит. Наши заграничные партнеры, доноры в схему Холодницкий-Сытник вкладывали и надежды, и деньги", - отметил Чумак.



Ожидается, что ситуация с Холодницким получит развитие в ближайшие дни, и квалификационная комиссия оперативно рассмотрит просьбу о его увольнении.



А вот уверенности в оперативном конкурсе в коалиции нет. "Конкурс не будет проведен до президентских выборов, - прогнозирует источник В посольстваз стран G-7 знают о ситуации с САП и ожидают ее разрешения. Один из дипломатов семерки требовал от НАБУ объяснить, что происходит, но напрямую они не вовлечены в этот процесс. "Все это для нас не очень красиво выглядит. Наши заграничные партнеры, доноры в схему Холодницкий-Сытник вкладывали и надежды, и деньги", - отметил Чумак.Ожидается, что ситуация с Холодницким получит развитие в ближайшие дни, и квалификационная комиссия оперативно рассмотрит просьбу о его увольнении.А вот уверенности в оперативном конкурсе в коалиции нет. "Конкурс не будет проведен до президентских выборов, - прогнозирует источник LIGA.net во фракции БПП. - Это будет длинная история. А мы получим еще одного исполняющего обязанности".





Дмитрий Бобрицкий, Екатерина Лященко, Валерия Кондратова





Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



