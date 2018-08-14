Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
14.08.2018, 23:30

Умер писатель Эдуард Успенский

Умер писатель Эдуард Успенский - Фото
Эдуард Успенский (фото - скриншот видео)

Известному детскому писателю было 80 лет

Реклама
Реклама

В Москве умер писатель Эдуард Успенский. Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на источник и телеграм-канал Mash.

По данным Mash, Успенский умер вечером 14 августа в своём доме в Новой Москве. В последние две недели писатель не вставал с постели из-за "тяжелого заболевания", пишет Mash.

Успенскому было 80 лет.

Эдуард Успенский получил известность благодаря детским книгам "Крокодил Гена и его друзья", "Каникулы в Простоквашино", "Дядя Федор, пес и кот". Среди популярных персонажей, придуманных им — Крокодил Гена и Чебурашка, кот Матроскин, Дядя Федор, почтальон Печкин, пес Шарик, братья Колобки, Гарантийные человечки.

В 2010 году Успенский стал лауреатом премии имени Корнея Чуковского, в номинации "За выдающиеся творческие достижения в отечественной детской литературе". Его произведения переведены более чем на 25 языков.

В последние годы Успенский конфликтовал с киностудией "Союзмультфильм", обвиняя ее в нарушении авторских прав. 

Читайте также
90-летний Оскар. Главное о номинантах на кинопремию в этом году 28.02.2018Айда в кино: Кинопремьеры 12 октября 10.10.2017
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: эдуард успенский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Умер писатель Эдуард Успенский
Культура Умер писатель Эдуард Успенский
Обвал моста: МИД призывает украинцев в Генуе связаться с родными
Происшествия Обвал моста: МИД призывает украинцев в Генуе связаться с родными
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 