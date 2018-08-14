Эдуард Успенский (фото - скриншот видео)

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Известному детскому писателю было 80 лет

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В Москве умер писатель Эдуард Успенский. Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на источник и телеграм-канал Mash.

По данным Mash, Успенский умер вечером 14 августа в своём доме в Новой Москве. В последние две недели писатель не вставал с постели из-за "тяжелого заболевания", пишет Mash.

Успенскому было 80 лет.

Эдуард Успенский получил известность благодаря детским книгам "Крокодил Гена и его друзья", "Каникулы в Простоквашино", "Дядя Федор, пес и кот". Среди популярных персонажей, придуманных им — Крокодил Гена и Чебурашка, кот Матроскин, Дядя Федор, почтальон Печкин, пес Шарик, братья Колобки, Гарантийные человечки.