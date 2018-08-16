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16.08.2018, 08:33

В Москве наживаются на славе Бэнкси и говорят, что все законно

В Москве наживаются на славе Бэнкси и говорят, что все законно - Фото
Фото: banksy.co.uк

Загадочный уличный художник узнал от стороннего лица, что в столице РФ на три месяца открыта экспозиция его работ, и за вход туда взимают плату

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Вчера, 15 августа, всемирно известный английский андерграунд-художник Бэнкси показал у себя в Instagram переписку, из которой видно, что он не понимает, почему в Москве кто-то проводит от его имени выставку.

Собеседник уличного художника показал тому фото рекламного щита и добавил, что организаторы берут за вход на выставку эквивалент 20 фунтов стерлингов (~1700 рублей).

"Мне это не кажется смешным <...> Ты же знаешь, что это не имеет ко мне никакого отношения? Я не беру плату с людей, чтобы они увидели мои работы", - ответил Бэнкси.

Художник посетовал, что вряд ли может что-то поделать с этим мероприятиям, кроме как показать эту переписку.

Выставку работ Бэнкси в Москве показывают с начала июня, и будут делать это до осени. Входной билет - от 550 до 1400 рублей. Организаторы утверждают, что "все законно", потому что художник продает принты коллекционерам и не запрещает выставлять их в галереях.

При этом организатор выставки заявил, что "во всех интервью мы прямо говорили - выставка может вызвать его негативную реакцию". Его коллега утверждает, что брать плату за вход "естественно" из-за высокой стоимости аренды экспонатов.

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Теги: Москва, выставка, художник, бэнкси
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