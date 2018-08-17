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17.08.2018, 17:22

Супрун посоветовала, как бороться со стрессом

Супрун посоветовала, как бороться со стрессом - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун описала механизмы возникновения стресса и рассказала, как с ним бороться

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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о стрессе и посоветовала, как с ним бороться. Об этом она написала в своем Facebook

Стресс является ответом организма на перемены или угрозу нашей безопасности и комфорту. Супрун уточнила, что есть несколько видов стресса, которые могут по-разному влиять на организм. Например, на острый стресс организм реагирует повышением уровня глюкозы в крови и ускоренным сердцебиением, что помогает быстро реагировать на опасную ситуацию. Однако если человек постоянно находится в состоянии стресса, это может негативно сказаться на его здоровье. 

Сигналы об опасности поступают непосредственно в гипоталамус, который в ответ запускает выделение гормонов адреналина и кортизола, активирующих симпатическое звено автономной нервной системы и вызывающих возбуждение сердечной деятельности. Кортизол, выделяемый при стрессе, вызывает физиологические изменения, которые повышают риск возникновения хронических болезней и могут стать причиной проблем со сном, усталости, переедания или чрезмерного употребления алкоголя.

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Чтобы побороть стресс, Супрун советует придерживаться режима дня и улучшить качество сна. Для этого перед сном следует избегать переедания, употребления кофеина и алкоголя, а также не пользоваться электронными устройствами.

Поддержка близких поможет справиться с эмоциями и привести в порядок свое состояние. Занятия спортом также помогают бороться со стрессом. Во время занятий спортом выделяются эндорфины, серотонин, дофамин и эндоканнабиноиды, улучшающие настроение.

Супрун напомнила и о пользе правильного питания. Жирная рыба, яйца, орехи, нерафинированные злаки о свежие овощи помогают организму бороться со стрессом.

Ранее Супрун рассказала о здоровом образе жизни и дала несколько советов, как его начать.

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Теги: Супрун Ульяна, стресс, советы
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