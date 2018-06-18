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18.06.2018, 20:25

Арестован фигурант дела о предложении взятки детективу НАБУ

Арестован фигурант дела о предложении взятки детективу НАБУ - Фото
НАБУ (фото - пресс-служба НАБУ) 2

Дело касается коррупционной схемы по завладению средствами бюджета города Одесса

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15 июня детективы НАБУ совместно с СБУ задержали предполагаемого сообщника депутата Одесского облсовета, который подозревается в предложении сотруднику НАБУ взятки в размере $500 тыс. С начала 2018 года подозреваемый скрывался от следствия, сообщили в пресс-службе НАБУ.

16 июня Печерский райсуд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 млн грн.

В НАБУ рассказали, что неправомерная выгода детективу предлагалась в обмен на снятие ареста со счетов частного общества, задействованного, по данным следствия, в коррупционной схеме по завладению средствами бюджета города Одесса.

Речь идет о деньгах, полученных от продажи в декабре 2016 года городским советом Одессы здания госпредприятия Завод Краян по завышенным ценам, а именно за 185 млн грн. При том, что реальная рыночная стоимость такого здания, как установлено следствием, находится в диапазоне между 37 и 92 млн грн, утверждают в НАБУ.

По версии следствия, вероятным бенефициаром частного общества является подозреваемый в предложении взятки депутат Одесского облсовета.

12 января НАБУ объявило депутату Одесского облсовета Олегу Бабенко и его возможному сообщнику подозрение.

В ГПУ позднее заявили, что фигурант дела скрылся от правоохранителей за границей. Он был объявлен в розыск.

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Теги: завод Краян, одесса, задержание, депутат, взятка
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