Асеева заставили признаться в шпионаже в эфире российского ТВ

Фото: facebook.com/egor.firsov

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Боевики заставили Станислава Асеева признаться в шпионаже и опубликовали "признание" через российские СМИ, заявил экс-народный депутат Егор Фирсов

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Украинского заложника, журналиста Станислава Асеева во временно оккупированном Донецке боевики заставили признаться в шпионаже. Об этом сообщил бывший народный депутат, друг Асеева Егор Фирсов у себя в Facebook.

Признание Асеева показали в эфире программы "Сладков +" на российском телеканале Россия 24. Ведущий заявил, что он "приехал на Донбасс специально ради интервью с журналистом", передает Украинская правда.

"Статья, по которой меня обвиняют по законодательству "ДНР" - "шпионаж", то в данном случае да, эти обвинения я признаю, я их не отрицаю и вполне открыто говорю, что действительно я работал на Главное управление разведки Украины", - сообщил Асеев в интервью.

Фирсов прокомментировал "признание" Асеева: "Произошло то, о чем я неоднократно предупреждал. Боевики выбили у Стаса признание в шпионаже и сотрудничестве с разведкой. Ему посвятили целую передачу на канале "Россия 24". Там есть весь набор фейков и штампов и дневники, и шпионаж, и участие в батальоне, и киевские кураторы. Такое впечатление, что Стаса заставили признаваться во всем, что только можно себе представить".

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Фирсов отметил, что на видео заметно, как у Асеева дрожит голос и трясутся руки, которые уже по привычке держатся "как в наручниках". "Я думаю, что на этом они не остановятся. Будут и пресс-конференции и другие мероприятия, через которые нас будут убеждать, что Стас шпион. Надеюсь, что никто не воспримет этот фейк всерьез, поскольку это очевидная, и как я писал раньше, спланированная постановка", - заявил Фирсов.

27-летний Асеев - украинский журналист и блогер. Он исчез в начале июня 2017 года в Донецке. 5 июля международная правозащитная организация Amnesty International в Украине призвала боевиков в Донбассе раскрыть местонахождение пропавшего блогера, а ОБСЕ призвала немедленно освободить Асеева. Только в сентябре оккупанты подтвердили, что он внесен в список на обмен. 5 июля Фирсов заявил, что Асеев во временно оккупированном Донецке начал голодовку неделю назад.